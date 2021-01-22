Американський мільярдер, засновник Space X та гендиректор Tesla Ілон Маск оголосив конкурс на найбільш ефективну технологію уловлювання вуглецю. Винахідник пообіцяв переможцю приз у розмірі 100 мільйонів доларів.

Усі деталі конкурсу стануть відомі вже наступного тижня. Про це підприємець повідомив у Twitter.

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Конкурс

Я віддам 100 мільйонів доларів на приз за найкращу технологію уловлювання вуглецю. Подробиці наступного тижня,

– написав Маск.



Ілон Маск оголосив конкурс: переможець отримає 100 мільйонів доларів / Скріншот Twitter Ілона Маска

Щоправда, не усі підписники підтримали ініціативу Маска. На їхню думку, наразі проблема поширення COVID-19 є більш нагальною. Користувачі мережі запропонували мільярдеру пожертвувати ці кошти на боротьбу з коронавірусом і закупівлю вакцин.

"Чому б вам не зайнятися вакциною від коронавірусу, вам не здається, що зараз це трохи важливіше?", – запитали у коментарях.

Що відомо про технологію Уловлювання та зберігання вуглецю – процес, що включає відділення СО2 від промислових і енергетичних джерел, транспортування до місця зберігання і довгострокову ізоляцію від атмосфери. Технологія покликана боротися з глобальним потеплінням й забрудненням навколишнього середовища.

Мета Ілона Маска Можливо, технологія необхідна інженеру для промислового отримання метану (CH4) на Марсі, який Маск планує колонізувати в найближчі десятиліття. Головна мета – зробити людство міжпланетним видом. На його думку, ми маємо вирушити в подорож на інші планети, адже Сонце неминуче поглине Землю. Лише таким чином людська цивілізація зможе ​​уникнути зникнення.

Зауважимо, двигуни космічних систем Starship працюють на рідкому кисні та рідкому метані, тож на Марсі знадобиться джерело обох газів. Важливо, що перший забезпечуватиме колонію атмосферою для дихання.

Ймовірно, Ілон Маск шукає більш ефективне рішення, аніж реакція Сабатье або реакція Боша. Ці технології розглядають для втілення поставленого завдання.