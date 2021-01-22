Конкурс від Ілона Маска: переможець отримає 100 мільйонів доларів – подробиці
Американський мільярдер, засновник Space X та гендиректор Tesla Ілон Маск оголосив конкурс на найбільш ефективну технологію уловлювання вуглецю. Винахідник пообіцяв переможцю приз у розмірі 100 мільйонів доларів.
Усі деталі конкурсу стануть відомі вже наступного тижня. Про це підприємець повідомив у Twitter.
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Конкурс
Я віддам 100 мільйонів доларів на приз за найкращу технологію уловлювання вуглецю. Подробиці наступного тижня,
– написав Маск.
Ілон Маск оголосив конкурс: переможець отримає 100 мільйонів доларів / Скріншот Twitter Ілона Маска
Щоправда, не усі підписники підтримали ініціативу Маска. На їхню думку, наразі проблема поширення COVID-19 є більш нагальною. Користувачі мережі запропонували мільярдеру пожертвувати ці кошти на боротьбу з коронавірусом і закупівлю вакцин.
"Чому б вам не зайнятися вакциною від коронавірусу, вам не здається, що зараз це трохи важливіше?", – запитали у коментарях.
Що відомо про технологіюУловлювання та зберігання вуглецю – процес, що включає відділення СО2 від промислових і енергетичних джерел, транспортування до місця зберігання і довгострокову ізоляцію від атмосфери. Технологія покликана боротися з глобальним потеплінням й забрудненням навколишнього середовища.
Ймовірно, Ілон Маск шукає більш ефективне рішення, аніж реакція Сабатье або реакція Боша. Ці технології розглядають для втілення поставленого завдання.
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