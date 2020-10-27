Как выглядит готовый космический корабль Илона Маска: фото Starship
Первый космический корабль компании SpaceX успешно собран и готов к полету. Инженеры работали над Starship SN8 на испытательном полигоне компании Илона Маска в Южном Техасе, недалеко от Бока-Чика. Конструкция достигает 50 метров. Отмечается, что в ближайшее время корабль сможет подняться на высоту 18 километров.
Главная миссия Илона Маска и SpaceX – сделать человечество разнопланетним видом. Он надеется доставить людей на Марс до того, как любая ядерная война, удар астероида или потенциальная катастрофа поставят под угрозу существование человечества, рассказывает Инновации 24.
Не пропустите: Успеть до Третьей мировой: Маск хочет, чтобы город на Марсе не зависел от Земли
Нам нужно просыпаться утром и с нетерпением ждать будущего. Я думаю, что стать космической цивилизацией – это одна из тех вещей, которая может вдохновить всех, – заявил Маск.
Что такое Staship SN8 и Super Heavy?
Super Heavy и Starship – это мощные ракета и корабль, что разрабатываются SpaceX для замены текущего семейства ракет Falcon и кораблей Dragon.
Super Heavy будет способна доставлять на низкую околоземную орбиту груз массой до 150 тонн, а также – будет иметь возможность стыковки и дозаправки на орбите.
На полигоне SpaceX все еще продолжаются работы над созданием посадочной платформы, происходят испытания двигателей, собирается первый прототип Super Heavy и разрабатываются другие корабли Starship.
Мы предлагаем вашему вниманию подборку фото первого космического корабля Илона Маска Starship SN8
Фото: Tesmanian
Ресторан со смотровой площадкой для сотрудников SpaceX / Tesmanian
Читайте также: Starlink на Марсе: SpaceX раскрыла грандиозные планы
Космический корабль Илона Маска: что нужно знать?
- В ближайшее время SpaceX планирует осуществить первые полноценные летные испытания: прототип Starship поднимется на высоту 18 км, сделает управляемый спуск и мягкую посадку.
- К концу 2021 компания планирует полностью обкатать серийное производство Starship, вывести корабль на орбиту самостоятельно и вместе с Super Heavy.
- В 2019 году миллиардер заявил, что в будущем билеты на Starship, который сможет с комфортом перевозить до 100 человек, будут стоить около 250 тысяч долларов в одну сторону.
- Маск отметил, что стоимость запуска Starship не превысит 2 млн долларов.
- Изобретатель считает, что для создания самодостаточной колонии на Марсе понадобится 20 лет и тысяча кораблей.
Starship Lunar Lander / Tesmanian