Первый космический корабль компании SpaceX успешно собран и готов к полету. Инженеры работали над Starship SN8 на испытательном полигоне компании Илона Маска в Южном Техасе, недалеко от Бока-Чика. Конструкция достигает 50 метров. Отмечается, что в ближайшее время корабль сможет подняться на высоту 18 километров.

Главная миссия Илона Маска и SpaceX – сделать человечество разнопланетним видом. Он надеется доставить людей на Марс до того, как любая ядерная война, удар астероида или потенциальная катастрофа поставят под угрозу существование человечества, рассказывает Инновации 24.

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Нам нужно просыпаться утром и с нетерпением ждать будущего. Я думаю, что стать космической цивилизацией – это одна из тех вещей, которая может вдохновить всех, – заявил Маск.

Что такое Staship SN8 и Super Heavy?

Super Heavy и Starship – это мощные ракета и корабль, что разрабатываются SpaceX для замены текущего семейства ракет Falcon и кораблей Dragon.

Starship SN8 является восьмым серийным испытательным аппаратом SpaceX, который оснащен тремя метан-кислородными двигателями Raptor (SN30, 32 и 39). Он выступает в качестве пилотируемого или грузового космического корабля. Прототип SN8 ждет еще одно огненное испытание.

Super Heavy будет способна доставлять на низкую околоземную орбиту груз массой до 150 тонн, а также – будет иметь возможность стыковки и дозаправки на орбите.

На полигоне SpaceX все еще продолжаются работы над созданием посадочной платформы, происходят испытания двигателей, собирается первый прототип Super Heavy и разрабатываются другие корабли Starship.

Мы предлагаем вашему вниманию подборку фото первого космического корабля Илона Маска Starship SN8

Фото: Tesmanian

SpaceX также строит ресторан под открытым небом для работников. Его крыша изготовлена из плавников прототипа Starship. Ресторан расположен в 2 километрах от пусковой зоны, и из него открывается идеальный вид на стартовую площадку. Сотрудники могут наблюдать за запуском Starship оттуда.

Ресторан со смотровой площадкой для сотрудников SpaceX / Tesmanian

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Космический корабль Илона Маска: что нужно знать?

В ближайшее время SpaceX планирует осуществить первые полноценные летные испытания: прототип Starship поднимется на высоту 18 км, сделает управляемый спуск и мягкую посадку.

К концу 2021 компания планирует полностью обкатать серийное производство Starship, вывести корабль на орбиту самостоятельно и вместе с Super Heavy.

В 2019 году миллиардер заявил, что в будущем билеты на Starship, который сможет с комфортом перевозить до 100 человек, будут стоить около 250 тысяч долларов в одну сторону.

Маск отметил, что стоимость запуска Starship не превысит 2 млн долларов.

Изобретатель считает, что для создания самодостаточной колонии на Марсе понадобится 20 лет и тысяча кораблей.

Добавим, компания Илона Маска планирует запустить первых частных космических туристов на миссию вокруг Луны в 2023 году. NASA выбрало SpaceX для построения Starship Lunar Lander, программы агентства Artemis, целью которого является отправка первой женщины и последующего мужчины на поверхность Луны в 2024 году. Команды SpaceX уже инициировали строительство первого прототипа Лунного посадочного корабля НАСА в Бока-Чика, Техас.

Starship Lunar Lander / Tesmanian