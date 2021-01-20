Программист писал изобретателю в течение 22 недель. Илон Маск обратил внимание на многочисленные сообщения и ответил настойчивому парню, рассказывают Инновации 24.

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Сообщение создателя видеоигр

"Дорогой Илон! Я разработчик игр и создаю игру о колонизации Марса с вами и SpaceX. Если вы считаете это крутым, все, что мне нужно, – это использовать ваше имя и логотипы. Я буду выкладывать это сообщение каждый день в течение года или пока не получу "да" или "нет". 154/365", – пишет Владимиров.

Dear Elon,

I'm a game dev. and I am making a game about colonizing Mars with you and SpaceX in it. If you think it's cool, all I need is the "Go ahead" to use your name and Logos.



I will post this every day for a year or until I get a Yes or a No!

154 / 365 — Lyubomir Vladimirov (@lvladimirovBG) January 12, 2021

Ответ Маска

"Вы можете украсть наше имя/логотипы, и мы, вероятно, не будем подавать на вас в суд, – ответил Маск.

You can steal our name/logos & we probably won’t sue you — Elon Musk (@elonmusk) January 13, 2021

Вдохновленный разработчик прокомментировал сообщение Маска довольно лаконично: "Окей, возвращаемся к работе!" Разработчик подчеркнул, что 80% от прибыли будет отдавать компании SpaceX, чтобы помочь Илону Маску полететь на Марс. Главная цель игры – вызвать интерес к колонизации у широкой общественности. Сейчас игра находится на этапе разработки. Небольшой отрывок программист опубликовал на своей странице в Twitter.