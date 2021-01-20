Болгарский разработчик видеоигр Любомир Владимиров работает над проектом о колонизации Марса. Для запуска игры ему нужно получить разрешение на использование названия и логотипа компании SpaseX, а главное – имени Илона Маска. Изобретательный программист решил обратиться непосредственно к миллиардеру в Twitter.
Программист писал изобретателю в течение 22 недель. Илон Маск обратил внимание на многочисленные сообщения и ответил настойчивому парню, рассказывают
Инновации 24.
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"Дорогой Илон! Я разработчик игр и создаю игру о колонизации Марса с вами и SpaceX. Если вы считаете это крутым, все, что мне нужно, – это использовать ваше имя и логотипы. Я буду выкладывать это сообщение каждый день в течение года или пока не получу "да" или "нет". 154/365", – пишет Владимиров. Ответ Маска
"Вы можете украсть наше имя/логотипы, и мы, вероятно, не будем подавать на вас в суд, – ответил Маск.
Вдохновленный разработчик прокомментировал сообщение Маска довольно лаконично:
"Окей, возвращаемся к работе!"
Разработчик подчеркнул, что 80% от прибыли будет отдавать компании SpaceX, чтобы помочь Илону Маску полететь на Марс. Главная цель игры – вызвать интерес к колонизации у широкой общественности.
Сейчас игра находится на этапе разработки. Небольшой отрывок программист опубликовал на своей странице в Twitter.