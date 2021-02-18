Американская компания Ford заявила, что к 2030 году пассажирская линейка автомобилей в Европе будет представлена только электрокарами. Что касается гибридных моделей, их компания будет допускать до 2026 года.

Автопроизводитель инвестирует 1 миллиард долларов в модернизацию завода в Кельне. Главная цель – начать производство электромобилей для массового рынка до 2023 года.

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Ford является крупнейшим автопроизводителем, который решил перейти на электромобили в Европе, ему принадлежит 15% регионального рынка.

Наше заявление о трансформации завода в Кельне, где мы работаем в Германии в течение 90 лет, является одним из важнейших, с которыми Ford выступал за целое поколение,

– отметил президент Ford в Европе Стюарт Роули.

Почему это важно

Заметим, такое решение связано с новыми ограничениями европейских регуляторов и жесткими стандартами по выбросам углеродных газов. Кроме того, компании, которые занимаются производством автомобилей, ожидают немалые штрафы в случае нарушения экологических стандартов.

Чего удалось достичь

Сегодня страны демонстрируют значительные успехи на пути к достижению общей цели. К примеру, Норвегия за год продала больше электромобилей, чем бензиновых авто. Там электрокары составили более 50% всех продаж новых автомобилей 2020 года.

Британский альянс Jaguar Land Rover обнародовал новую глобальную стратегию развития, в рамках которой планирует перейти на производство электромобилей. Так, к 2030 году 100% продаж Jaguar и 60% Land Rover будут обеспечивать электрические автомобили. Главная цель – стать углеродно-нейтральной компанией до 2039 года.

Автопроизводитель Porsche заявил о намерениях повысить производство электромобилей. Так, к 2030 году электрические автомобили составят 80% продаж.

General Motors обещает стать углеродно-нейтральной компанией до 2040 года. Так, производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания на территории США сократят до 2025 года. GM перейдет на выпуск только электрических авто уже к 2030 году.