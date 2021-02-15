Jaguar и Land Rover будут выпускать только электромобили: представили стратегию
Британский альянс Jaguar Land Rover заявил, что к 2030 году 100% продаж Jaguar и 60% Land Rover будут обеспечивать электрические автомобили.
Источник:Jaguar Land Rover
JLR обнародовал новую глобальную стратегию развития Reimagine ("Переосмысление"). Инвестиции в разработку и производство электромобилей составят 3,5 миллиарда долларов в год. Главная цель – стать углеродно-нейтральной компанией до 2039 года.
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Jaguar Land Rover Automotive PLCХолдинговая компания британской многонациональной автомобильной компании Jaguar Land Rover Limited и дочерней компании индийской автомобильной компании Tata Motors Limited. Основным видом деятельности является проектирование, разработка, изготовление и продажа автомобилей брендов Jaguar и Land Rover.
Электромобили Jaguar Land Rover
Сегодня автопроизводитель Jaguar предлагает только один электромобиль – кроссовер I-Pace. Так, все новые модели компании будут полностью электрическими до 2025 года. В свою очередь в Land Rover уверяют, что в течение следующих пяти лет будет представлено шесть электрических моделей автомобилей. Уже к 2030 году 60% выпущенных авто будут полностью электрическими.
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