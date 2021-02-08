В компании Porsche заявили о намерениях повысить производство электромобилей. Так, электрические машины будут обеспечивать до 50% продаж компании уже к 2025 году.

Более того, к 2030 году этот показатель составит 80%. Примечательно Первая страна продала более электрокаров чем бензиновых авто: какая именно Сколько инвестируют Porshe собирается инвестировать в разработку и производство электрических автомобилей 18,1 миллиарда долларов. К концу десятилетия 80% наших спортивных автомобилей будут гибридными либо полностью электрическими,

– заявил генеральный директор Porsche Оливер Блуме. Отмечают, что двигатель внутреннего сгорания останется только в модели Porsche 911, выпускаемой с 1964 года. В то же время авто будет работать не на бензиновом, а на синтетическом топливе. По словам представителей Porshe, в 2021 году компания планирует выпустить более 30 000 единиц Taycan. Porsche Taycan Первый полноценный электромобиль Porsche. Впервые концепт-кар представили на Международном автосалоне во Франкфурте в 2015 году. Автомобиль построен на новой платформе PPE (Premium Platform Electric) совместно с Audi e-tron GT.