80% авто, которые выпускает Porsche, будут электрическими: когда это произойдет
В компании Porsche заявили о намерениях повысить производство электромобилей. Так, электрические машины будут обеспечивать до 50% продаж компании уже к 2025 году.
Источник:Bild
Более того, к 2030 году этот показатель составит 80%.
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Сколько инвестируют
Porshe собирается инвестировать в разработку и производство электрических автомобилей 18,1 миллиарда долларов.
К концу десятилетия 80% наших спортивных автомобилей будут гибридными либо полностью электрическими,
– заявил генеральный директор Porsche Оливер Блуме.
По словам представителей Porshe, в 2021 году компания планирует выпустить более 30 000 единиц Taycan.
Porsche TaycanПервый полноценный электромобиль Porsche. Впервые концепт-кар представили на Международном автосалоне во Франкфурте в 2015 году. Автомобиль построен на новой платформе PPE (Premium Platform Electric) совместно с Audi e-tron GT.
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