Норвегия стала первой страной, где продается более электромобилей, чем бензиновых авто. Там электрические машины составили более 50% всех продаж новых автомобилей 2020 года.

Более того, норвежское правительство намерено запретить продажу бензиновых и дизельных автомобилей до 2025 года, об этом сообщает издание The Independent.

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Показатели 2020 года

Рост продаж электрокаров в Норвегии связано, в частности, с наличием государственных льгот. По сравнению меньшее количество налогов позволяет удерживать цены на уровне бензиновых и дизельных аналогов.

По данным Норвежской дорожной федерации (OFV), электромобили составили 54,3% продаж новых автомобилей в 2020 году. В то же время в 2019 году этот показатель составил лишь 42%

Мы точно готовы достичь своей цели до 2025 года,

– заверил Эйвинд Торсен, генеральный директор OFV.

Заметим, что при этом, автомобили с дизельными двигателями упали с 75,7% на норвежском рынке автомобилей в 2011 году до лишь 8,6% в 2020.

Интересно! Самой популярной моделью в стране стал кроссовер Audi e-tron, Tesla 3 заняла второе место. Также пользуются спросом Volkswagen ID.3, Nissan Leaf и гибридная версия Volkswagen Golf.

Прогнозы на будущее

Аналитики убеждены, что продажи электромобилей, скорее всего, будут расти. Ведь их количество на рынке постоянно увеличивается. По предварительным прогнозам, электрические машины займут 65% рынка в 2020 году.

"Если нам это удастся, цель продажи только машин с нулевым уровнем выбросов в 2025 году будет достижимой", – считает Кристина Бу, которая возглавляет Норвежскую ассоциацию электромобилей.