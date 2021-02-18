Американська компанія Ford заявила, що до 2030 року пасажирська лінійка автомобілів у Європі буде представлена лише електрокарами. Що ж до гібридних моделей, їх компанія допускатиме до 2026 року.

Автовиробник інвестує 1 мільярд доларів у модернізацію заводу в Кельні. Головна мета – розпочати виробництво електромобілів для масового ринку до 2023 року.

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Ford є найбільшим автовиробником, який вирішив перейти на електромобілі в Європі, йому належить 15% регіонального ринку.

Наша заява щодо трансформації заводу в Кельні, де ми працюємо в Німеччині впродовдж 90 років, є однією із найважливіших, із якими Ford виступав за ціле покоління,

– відзначив президент Ford в Європі Стюарт Роулі.

Чому це важливо

Зауважимо, таке рішення пов'язане з новими обмеженнями європейських регуляторів та жорсткими стандартами щодо викидів вуглецевих газів. Крім того, на компанії, які займаються виробництвом автомобілів, очікують чималі штрафи у разі порушення екологічних стандартів.

Чого вдалося досягти

Сьогодні країни демонструють неабиякі успіхи на шляху до досягнення спільної мети. До прикладу, Норвегія за рік продала більше електромобілів, аніж бензинових авто. Там електрокари склали понад 50% усіх продажів нових автомобілів за 2020 рік.

Британський альянс Jaguar Land Rover оприлюднив нову глобальну стратегію розвитку, в межах якої планує перейти на виробництво електромобілів. Так, до 2030 року 100% продажів Jaguar і 60% Land Rover будуть забезпечувати електричні автомобілі. Головна мета – стати вуглецево-нейтральною компанією до 2039 року.

Автовиробник Porsche заявив про наміри підвищити виробництво електромобілів. Так, до 2030 року електричні автівки становитимуть 80% продажів.

General Motors обіцяє стати вуглецево-нейтральною компанією до 2040 року. Так, виробництво автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння на території США скоротять до 2025 року. GM перейде на випуск лише електричних авто вже до 2030 року.