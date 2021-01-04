Компания Илона Маска в 2020 году продала рекордное количество электромобилей. За это время Tesla выпустила и доставила своим клиентам 499 550 машин.

Этот показатель – самый большой за все время от основания компании. Такие данные Tesla опубликовала на своем официальном сайте в субботу, 2 января.

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Компании удалось нарастить свой сбыт на 36%, если сравнивать с 2019 годом. К тому же, она практически смогла выполнить план по выпуску 500 000 авто.

"Так горжусь командой Tesla за достижения этого важного этапа. В начале я вообще думал, что мы где-то 10% шансов выжить (на рынке – 24 канал)", – написал Маск в своем твиттере.

So proud of the Tesla team for achieving this major milestone! At the start of Tesla, I thought we had (optimistically) a 10% chance of surviving at all. https://t.co/xCqTL5TGlE — Elon Musk (@elonmusk) January 2, 2021

Кроме этого, в Tesla зафиксировали еще одно весомое достижение: в течение IV квартала 2020 покупателям передали 180 570 электромобилей. Это больше, чем показатели предыдущих кварталов.

"Спасибо всем нашим клиентам, работникам, поставщикам, акционерам и сторонникам, которые помогли нам этого достичь", – подчеркнули в компании.

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