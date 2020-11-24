ДТЭК совместно с интернет-изданием AIN.ua подготовил тест об инновационных технологиях, которые компания применяет в своей работе. Каждый желающий сможет проверить свои знания в области инноваций, идей и решений, которые звучат фантастически, но уже работают в различных бизнесах ДТЭК.

Узнав о новом изобретении или технологии, люди часто ловят себя на мысли, что они слишком фантастические, чтобы быть настоящими.

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Мы решили разработать несколько шутливый тест, чтобы каждый смог проверить свое инновационное мышление и попытался отличить вымышленные технологии от реальных, которые уже внедрил ДТЭК,

– сказал директор по инновациям ДТЭК Эмануэле Вольпе.

Благодаря этому тесту читатели смогут лучше понять, для чего ДТЭК уделяет столько внимания инновациям и почему без современных технологий невозможно говорить о развитии любой компании.

Innovation DTEK

Летом ДТЭК запустил платформу по сбору инновационных идей https://openinnovation.dtek.com/, на которой публикуются инновационные запросы ДТЭК. С ее помощью представители ДТЭК собирают инновационные идеи уровня готовности более 5 (TRL> 5), направленные, в частности, на повышение уровня безопасности, эффективности бизнеса и экологичности производств.

Инновационные технологии в бизнесе / Фото ДТЭК

Директор по инновациям ДТЭК напомнил, что за четыре месяца с момента запуска платформы команда инноваций получила 59 решений. Одно из них – вездеходы SHERP – недавно уже было протестировано при обследовании высоковольтных линий в Киевской области.

В конце теста есть ссылка на нашу инновационную платформу. Возможно, его происхождение вдохновит кого-то подать нам свое решение. Мы максимально открыты для инновационных идей и предложений, поэтому будем рады сотрудничеству,

– отметил Вольпе.

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