На базе Министерства цифровой трансформации в сотрудничестве и при поддержке ПРООН в Украине создадут Лабораторию инноваций. Организационная модель лабаратории будет испытываться с ноября 2020 по март 2021 года.

Главная цель – внедрение инновационных методов поиска и реализации решений в государственном секторе. К Policy Lab ver 1.0 войдут три консультанта по вопросам инноваций. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры. Не пропустите: В Украине представили новый классификатор IT-профессий: список 76 специальностей Чем будет заниматься Policy Lab ver 1.0? Первичная экспертная группа лабаратории будет работать в следующих направлениях: работа с Big Data и оказание консультативной поддержки: обработка данных опросов, анализ результатов фокус-групп и больших данных от бизнеса;

поиск и тестирование идей и моделей для того, чтобы выявить эффективность тех или иных решений для преодаления сложных проблем;

мобилизация партнерских отношений. Наконец, накопленные данные и полученный опыт будет способствовать продолжению работу в выбранном направлении или смене подхода и методов сотрудничества. Подробнее о требованиях к экспертам и оформление заявки на вакансию эксперта доступны на сайте.