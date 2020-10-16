Сегодня лучшее время для ваших идей: в Украине появится Лабаратория инноваций
На базе Министерства цифровой трансформации в сотрудничестве и при поддержке ПРООН в Украине создадут Лабораторию инноваций. Организационная модель лабаратории будет испытываться с ноября 2020 по март 2021 года.
Главная цель – внедрение инновационных методов поиска и реализации решений в государственном секторе. К Policy Lab ver 1.0 войдут три консультанта по вопросам инноваций. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
Не пропустите: В Украине представили новый классификатор IT-профессий: список 76 специальностей
Чем будет заниматься Policy Lab ver 1.0?
Первичная экспертная группа лабаратории будет работать в следующих направлениях:
- работа с Big Data и оказание консультативной поддержки: обработка данных опросов, анализ результатов фокус-групп и больших данных от бизнеса;
- поиск и тестирование идей и моделей для того, чтобы выявить эффективность тех или иных решений для преодаления сложных проблем;
- мобилизация партнерских отношений.