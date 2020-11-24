ДТЕК спільно з інтернет-виданням AIN.ua підготував тест про інноваційні технології, які компанія застосовує у своїй роботі. Кожен охочий зможе перевірити свої знання в галузі інновацій, ідей та рішень, які звучать фантастично, але вже працюють в різних бізнесах ДТЕК.

Дізнавшись про новий винахід чи технологію, люди можуть спіймати себе на думці, що вони занадто фантастичні, аби бути справжніми.

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Ми вирішили розробити дещо жартівливий тест, щоб кожен зміг перевірити своє інноваційне мислення та спробував відрізнити вигадані технології від реальних, які вже запровадив ДТЕК,

– сказав директор з інновацій ДТЕК Емануеле Вольпе.

Завдяки цьому тесту читачі зможуть краще зрозуміти, для чого ДТЕК приділяє стільки уваги інноваціям і чому без сучасних технологій неможливо говорити про розвиток жодної компанії.

Innovation DTEK Влітку ДТЕК запустив платформу зі збору інноваційних ідей https://openinnovation.dtek.com/, на якій публікуються інноваційні запити ДТЕК. За її допомогою представники ДТЕК збирають інноваційні ідеї рівня готовності понад 5 (TRL> 5), спрямовані, зокрема, на підвищення рівня безпеки, ефективності бізнесу та екологічності виробництв. Інноваційні технології в бізнесі / Фото ДТЕК

Директор з інновацій ДТЕК нагадав, що за чотири місяці з моменту запуску платформи команда інновацій отримала 59 рішень. Одне з них – всюдиходи SHERP – недавно вже було протестовано при обстеженні високовольтних ліній в Київській області.

В кінці тесту є посилання на нашу інноваційну платформу. Можливо, його походження надихне когось подати нам своє рішення. Ми максимально відкриті до інноваційних ідей та пропозицій, тому будемо раді співпраці,

– зазначив Вольпе.