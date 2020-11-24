ДТЕК підготував тест на знання інноваційних технологій в енергетиці: деталі
ДТЕК спільно з інтернет-виданням AIN.ua підготував тест про інноваційні технології, які компанія застосовує у своїй роботі. Кожен охочий зможе перевірити свої знання в галузі інновацій, ідей та рішень, які звучать фантастично, але вже працюють в різних бізнесах ДТЕК.
Дізнавшись про новий винахід чи технологію, люди можуть спіймати себе на думці, що вони занадто фантастичні, аби бути справжніми.
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Ми вирішили розробити дещо жартівливий тест, щоб кожен зміг перевірити своє інноваційне мислення та спробував відрізнити вигадані технології від реальних, які вже запровадив ДТЕК,
– сказав директор з інновацій ДТЕК Емануеле Вольпе.
Завдяки цьому тесту читачі зможуть краще зрозуміти, для чого ДТЕК приділяє стільки уваги інноваціям і чому без сучасних технологій неможливо говорити про розвиток жодної компанії.
В кінці тесту є посилання на нашу інноваційну платформу. Можливо, його походження надихне когось подати нам своє рішення. Ми максимально відкриті до інноваційних ідей та пропозицій, тому будемо раді співпраці,
– зазначив Вольпе.
https://ain.ua/2020/11/17/drony-na-tes-smozhete-otlichit-fantasticheskie-texnologii-ot-realnyx-kotorye-primenyayut-v-energetike/
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