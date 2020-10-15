В октябре 2020 года ДТЭК Киевские региональные электросети протестировал вездеходы SHERP для обследования высоковольтных линий в Киевской области. В результате тестового осмотра энергетики получили данные о техническом состоянии 2 км линий, расположенных в труднодоступной болотистой местности Бориспольского района. Полученные данные позволят осуществлять ремонт аварийных участков превентивно.

Компания ДТЭК Киевские региональные электросети обслуживает 46 тыс. км электросети в Киевской области и обеспечивает больше 1 млн клиентов светом. Инфраструктура требует регулярного осмотра и обслуживания, чтобы предупредить возможные аварийные отключения, рассказывает 24 канал.

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Часть линий электропередач компании проходят в сложно доступных местах – через речные переходы и заболоченные территории. Как правило, чтобы проверить исправность линии в таких местах энергетикам приходится использовать в работе лодки или проводить обследования только в зимний период.

SHERP Инновационный вездеход-амфибия, с уникальными внедорожными качествами, способный преодолевать любые препятствия, работать в сложных условиях. Производителем вездехода является украинская компания Квадро Интернешнл – разработчик и долгосрочный поставщик государственных служб, гуманитарных организаций, а также коммерческих компаний из списка Fortune 500. С 2018года Квадро Интернешнл – официальный поставщик Всемирной продовольственной программы ООН, по оценке которой SHERP признан самым эффективным транспортным решением.

В 2020 году с партнерами SHERP и DroneUA мы тестируем вездеходы-амфибии для ремонта сети в самых сложных условиях. Во время пилотного проекта мы увидели, что машина легко может проехать там, где не может передвигаться другой спецтранспорт. Для нашей работы критически важно добраться до линий быстро в момент аварии, особенно в труднодоступной местности или зимнее время года, когда дороги становятся непроходимыми после сильного снегопада. В таких условиях обычная техника не справляется, а нам нужно быстро вернуть свет нашим клиентам, – рассказывает генеральный директор ДТЭК Киевские региональные электросети Виталий Шайда.

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Как проводили тестирование?

Во время тестового осмотра на вездеходе ремонтная бригада компании перемещалась между пролетами опор труднопроходимого болотистого участка и определяла состояние электросети. Одновременно дроны делали верховой осмотр линии и в режиме реального времени (с помощью тепловизионного контроля) определяли есть ли перегревы, которые могут спровоцировать аварийное отключение.

В результате тестового осмотра на вездеходе специалисты компании получили данные о техническом состоянии 2 км высоковольтной линии за 1,5 часа. Примечательно, что при обычном осмотре потребовался бы ждать замерзания болота местности. Так, осмотр длился бы минимум 12 часов.

Инновация — это не просто технология, это, в первую очередь, культура. Именно от людей и их открытости к изменениям зависит то, насколько эффективно компания сможет трансформироваться. Для этого пилотного проекта мы вышли за привычные рамки и применили симбиоз технологий. Результат удовлетворил наши ожидания, поэтому мы и дальше будем развивать сотрудничество с SHERP и DroneUA в рамках ДТЭК, – отметил директор по инновациям ДТЭК Эмануэле Вольпе.

ДТЭК изучает полученный опыт во время пилотного проекта, чтобы оценить эффективность использования вездеходов в работе компании в сложных погодных условиях и болотистой местности.

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Справка

DroneUA — это международный системный интегратор беспилотных решений. В структуре компании функционируют собственные инженерные и производственные подразделения, открыт центр по обработке данных. Является дистрибьютором коммерческих и промышленных решений компании DJI и Parrot, программного обеспечения Drone Deploy и Pix4D на территории Восточной Европы и Кавказа. Компания ведет свою деятельность в сферах, энергетики и нефтегазовой промышленности, а также в сферах геодезии и топографии

ДТЭК: что нужно знать?