Вездеходы для ремонта линий электропередач: ДТЭК протестировал инновационный SHERP – видео
В октябре 2020 года ДТЭК Киевские региональные электросети протестировал вездеходы SHERP для обследования высоковольтных линий в Киевской области. В результате тестового осмотра энергетики получили данные о техническом состоянии 2 км линий, расположенных в труднодоступной болотистой местности Бориспольского района. Полученные данные позволят осуществлять ремонт аварийных участков превентивно.
Компания ДТЭК Киевские региональные электросети обслуживает 46 тыс. км электросети в Киевской области и обеспечивает больше 1 млн клиентов светом. Инфраструктура требует регулярного осмотра и обслуживания, чтобы предупредить возможные аварийные отключения, рассказывает 24 канал.
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Часть линий электропередач компании проходят в сложно доступных местах – через речные переходы и заболоченные территории. Как правило, чтобы проверить исправность линии в таких местах энергетикам приходится использовать в работе лодки или проводить обследования только в зимний период.
В 2020 году с партнерами SHERP и DroneUA мы тестируем вездеходы-амфибии для ремонта сети в самых сложных условиях. Во время пилотного проекта мы увидели, что машина легко может проехать там, где не может передвигаться другой спецтранспорт. Для нашей работы критически важно добраться до линий быстро в момент аварии, особенно в труднодоступной местности или зимнее время года, когда дороги становятся непроходимыми после сильного снегопада. В таких условиях обычная техника не справляется, а нам нужно быстро вернуть свет нашим клиентам, – рассказывает генеральный директор ДТЭК Киевские региональные электросети Виталий Шайда.
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Как проводили тестирование?
Во время тестового осмотра на вездеходе ремонтная бригада компании перемещалась между пролетами опор труднопроходимого болотистого участка и определяла состояние электросети. Одновременно дроны делали верховой осмотр линии и в режиме реального времени (с помощью тепловизионного контроля) определяли есть ли перегревы, которые могут спровоцировать аварийное отключение.
Инновация — это не просто технология, это, в первую очередь, культура. Именно от людей и их открытости к изменениям зависит то, насколько эффективно компания сможет трансформироваться. Для этого пилотного проекта мы вышли за привычные рамки и применили симбиоз технологий. Результат удовлетворил наши ожидания, поэтому мы и дальше будем развивать сотрудничество с SHERP и DroneUA в рамках ДТЭК, – отметил директор по инновациям ДТЭК Эмануэле Вольпе.
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Справка
DroneUA — это международный системный интегратор беспилотных решений. В структуре компании функционируют собственные инженерные и производственные подразделения, открыт центр по обработке данных. Является дистрибьютором коммерческих и промышленных решений компании DJI и Parrot, программного обеспечения Drone Deploy и Pix4D на территории Восточной Европы и Кавказа. Компания ведет свою деятельность в сферах, энергетики и нефтегазовой промышленности, а также в сферах геодезии и топографии
ДТЭК: что нужно знать?
- ДТЭК Сети развивает бизнес по распределению электроэнергии и эксплуатации электросетей в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях. Предприятия обслуживают 5,4 миллионов домохозяйств и 150 тысяч предприятий;
- компания ДТЭК является мощным частным инвестором в энергетику Украины;
- производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях;
- распределяет и поставляет электроэнергию;
- добывает природный газ и уголь;
- внедряет энергоэффективные решения;
- в 2019 году капиталовложения компании составили 23 млрд гривен, а налоги – 23,4 млрд;
- ДТЭК обеспечивает рабочими местами 70 000 работников;
- владельцем группы ДТЭК является холдинговая компания SCM Limited, 100% которой принадлежит Ринату Ахметову.