Компания ДТЭК является мощным частным инвестором в энергетику Украины. Группа стремится сотрудничать с молодыми, талантливыми и образованными профессионалами, которые ориентированы на инновации.

В конце июня Innovation DTEK запустил платформу openinnovation.dtek.com для сбора инновационных идей для компании. За 4 месяца команда инноваций получила 59 решений: 13 – ответы на инновационные запросы от бизнесов ДТЭК и 46 – другие проекты, которые участники сочли интересными для компании. Сейчас анализируют 35 решений на предмет применимости в бизнесе. Об этом Инновациям 24 рассказал директор по инновациям ДТЭК Эмануэле Вольпе.

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Одно из этих решений – вездеходы SHERP – недавно уже было пропилотировано при обследовании высоковольтных линий электропередач в Киевской области.

Мы были первыми в Украине, кто рискнул публично опубликовать наши инновационные запросы. Приятно, что риск был оправдан и дает результаты. За это время мы получили решения не только из Украины, но и из других европейских стран. Это значит, что стартапам и технологическим компаниям интересно сотрудничать с нами, что позволит значительно расширить горизонты нашего партнерства и сделать работу на наших предприятиях более безопасной, эффективной и экологичной, – сказал директор по инновациям ДТЭК.

Платформа открытых инноваций ДТЭК Ресурс, где компания публикует свои инновационные запросы и ищет команды, идеи и технологии для их решения. С помощью этой платформы ДТЭК собирает инновационные идеи уровня готовности больше 5 (TRL >5), направленные, в частности, на повышение уровня безопасности, эффективности бизнеса и экологичности производств. Если ДТЭК заинтересуется идеей или технологией, то компания готова дорабатывать ее совместно с автором, делиться своей экспертизой и запустить пилот в условиях работы реального бизнеса. Уровень готовности технологий TRL – это метод оценки зрелости технологий на этапе покупки программы, разработанный в NASA в 1970-х годах.

С помощью этой платформы каждый желающий может подать идею в ответ на один из запросов либо перейти в раздел "у меня есть проект" и предложить любое другое решение, если автор считает, что его проект может быть полезным для ДТЭК. Раздел с запросами от бизнесов ДТЭК постоянно обновляется и актуализируется.