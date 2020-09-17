Компания ДТЭК является мощным частным инвестором в энергетику Украины. Группа стремится сотрудничать с молодыми, талантливыми и образованными профессионалами, которые ориентированы на инновации.

Недавно Innovation DTEK запустил платформу openinnovation.dtek.com, на которой компания публикует свои инновационные запросы и ищет команды, идеи и технологии для их решения. С помощью этой платформы ДТЭК планирует собирать инновационные идеи уровня готовности более 5 (TRL >5), рассказывает 24 канал.

Уровень готовности технологий TRL – это метод оценки зрелости технологий на этапе покупки программы, разработанный в NASA в 1970-х годах.

Инновационные идеи должны быть направлены на повышение:

уровня безопасности;

эффективности бизнеса;

экологичности производств.

ДТЭК – первая компания в Украине, которая публично презентовала свои инновационные запросы. Мы ведем бизнес в парадигме открытых инноваций и понимаем, что из-за скорости технологического прогресса довольно сложно разрабатывать решения, полагаясь лишь на внутренние ресурсы. Поэтому мы создали эту платформу. Наша цель – быть максимально открытыми и строить взаимовыгодные партнерства по всему миру, чтобы содействовать достижению целей в рамках ESG стратегии компании, – рассказал Эмануэле Вольпе, директор по инновациям ДТЭК.

В чем заключается проект?

Так, при условии, что компания заинтересуется предложенной идеей – ДТЭК готов:

Начать доработку идеи и разработку технологии совместно с автором. Делиться своей экспертизой. Запустить пилот в условиях работы реального бизнеса.

Как это работает?

С помощью этой платформы каждый желающий может подать идею в ответ на один из запросов либо перейти в раздел "у меня есть проект" и предложить любое другое решение, если автор считает, что его проект может быть полезным для ДТЭК.

Раздел с запросами от бизнесов ДТЭК будет постоянно обновляться и актуализироваться.

Зарегистрировавшись, пользователь имеет возможность отслеживать статус своего предложения и в любом случае получит обратную связь от одного из менеджеров по инновациям ДТЭК.

Какие запросы имеет ДТЭК?

Сейчас компания опубликовала ряд инновационных запросов. Поэтому, ДТЭК ищет решения и технологии для:

утилизации тепловых выбросов при добыче газа, для предотвращения выветривания угля со складов, что негативно влияет на экологию;

построения системы энергоменеджмента для предприятий;

создания ветровой электростанции для городских условий.