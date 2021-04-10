85% всех новых авто, проданных в Норвегии в марте 2020 года, были электрокарами или гибридами. В то же время машины с двигателем внутреннего сгорания в этой стране предпочитают только 9,5% покупателей.

Этот показатель – на 10% больше, чем в марте 2020 года. В то же время автомобили, которые полностью работают на батарее, выбирают 56,3% клиентов, а гибриды – 28,6%.

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Стоит заметить, что понятие "электрокары" достаточно широкое. Чаще всего говорится о battery electric vehicles – полностью электрических автомобилях.

Однако в него включают и plug-in hybrid electric vehicles – гибридные авто, оснащенные двигателем внутреннего сгорания и электродвигателем.

Справка. В гибридах батарею аккумулятора можно зарядить от внешних источников питания (зарядной станции или розетки), а не только от двигателя во время движения.

Норвегия и электромобили

В 2020 году Норвегия первая в мире стала страной, где электрокаров продали больше, чем бензиновых, а именно – 54,3% от продаж новых авто.

При этом, в 2019 году этот показатель достигал 42,4%, а в 2011 – всего 1%. Страна хочет прекратить продажу любых авто, кроме электрических, до 2025 года.

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