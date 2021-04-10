Жизнь без бензиновых авто: в какой стране в марте продали 85% электрокаров
85% всех новых авто, проданных в Норвегии в марте 2020 года, были электрокарами или гибридами. В то же время машины с двигателем внутреннего сгорания в этой стране предпочитают только 9,5% покупателей.
Источник:Thenextweb
Этот показатель – на 10% больше, чем в марте 2020 года. В то же время автомобили, которые полностью работают на батарее, выбирают 56,3% клиентов, а гибриды – 28,6%.
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Стоит заметить, что понятие "электрокары" достаточно широкое. Чаще всего говорится о battery electric vehicles – полностью электрических автомобилях.
Однако в него включают и plug-in hybrid electric vehicles – гибридные авто, оснащенные двигателем внутреннего сгорания и электродвигателем.
Норвегия и электромобили
В 2020 году Норвегия первая в мире стала страной, где электрокаров продали больше, чем бензиновых, а именно – 54,3% от продаж новых авто.
При этом, в 2019 году этот показатель достигал 42,4%, а в 2011 – всего 1%. Страна хочет прекратить продажу любых авто, кроме электрических, до 2025 года.
Новинки на рынке электрокаров
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- Компания Hyundai показала свой новый электрический кроссовер Hyundai Ioniq 5. Это событие называют началом новой "электрической эры" для компании.
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