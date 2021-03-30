Kia Motors представила электрический кроссовер EV6. Это – первый из 11 полностью электрических автомобилей, которые южнокорейская компания намерена выпустить до 2026 года.

Будущим покупателям предложат выбрать между двумя электрическим двигателями. Их мощность достигнет 58 кВт или 77,4 кВт в час.

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Основные характеристики EV6

По словам разработчиков, новый электрокар без подзарядки сможет проехать 510 километров. Чтобы зарядить аккумулятор до 80%, водителю понадобится 18 минут.

Планы у Kia – достаточно масштабные. Еще до конца 2021 там стремятся продать до 30 000 электрических автомобилей EV6, а в 2022 году – 100 000.

EV6 является первой моделью, которая появилась после того, как Kia заявила о намерениях превратить себя из автопроизводителя на инновационного поставщика решений для мобильности,

– заявил Сон Хо Хонг, президент компании.

И добавил, что эта модель разработана в рамках плана по увеличению соотношения экологически чистых моделей до 40% от общего объема продаж до 2030 года.



Так выглядит автоновинка от Kia / Фото Yonhap

По словам Хонга, компания уже начала предварительную продажу, чтобы лучше прогнозировать потребительский спрос и управлять запасами основных деталей электромобилей.