Життя без бензинових авто: у якій країні у березні продали 85% електрокарів
85% усіх нових авто, проданих у Норвегії у березні 2020 року, були електрокарами або ж гібридами. Водночас машинам з двигуном внутрішнього згоряння у цій країні надають перевагу лише 9,5% покупців.
Джерело:Thenextweb
Цей показник – на 10% більший, ніж в березні 2020 року. Водночас автомобілі, які повністю працюють на батареї, обирають 56,3% клієнтів, а гібриди – 28,6%.
Зверніть увагу Jaguar та Land Rover випускатимуть лише електромобілі: представили стратегію
Варто зауважити, що поняття "електрокари" досить широке. Найчастіше мовиться по battery electric vehicles – повністю електричні автомобілі.
Проте у нього включають й plug-in hybrid electric vehicles – гібридні автомобілі, оснащені двигуном внутрішнього згоряння і електродвигуном.
Норвегія та електромобілі
У 2020 році Норвегія першою у світі стала країною, де електрокарів продали більше, ніж бензинових, а саме – 54,3% від продажів нових авто.
При цьому, у 2019 році цей показник сягав 42,4%, а у 2011 – лише 1%. Країна хоче припинити продаж будь-яких авто, крім електричних, до 2025 року.
Новинки на ринку електрокарів
- Kia Motors представила електричний кросовер EV6. Це – перший із 11 повністю електричних автомобілів, які компанія планує випустити до 2026 року.
- Компанія Hyundai показала свій новий електричний кросовер Hyundai Ioniq 5. Цю подію називають початком нової "електричної ери" для компанії.
- Українська компанія Murmuration Technology продовжує роботу над власною електричною вантажівкою СoolOn. ЇЇ розробляють інженери з Кривого Рогу.
Поділитися новиною