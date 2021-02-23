Южнокорейская автомобильная компания Hyundai показала свой электрический кроссовер Hyundai Ioniq 5. Это событие называют началом новой "электрической эры" для компании.

Заметим, что при покупке клиент может выбрать цвет авто, в частности предлагают – золотистый, серый матовый, зеленый, оливковый и синий.

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Характеристики Hyundai Ioniq 5:

батарея, мощностью в 58 кВт, позволяет разгоняться до 96 километров в час за 6,1 секунды;

батарея, мощностью в 72,6 кВт позволит разогнаться до 96 километров в час за 5,2 секунды;

максимальная скорость, которой может достигать Hyundai Ioniq 5, достигает 298 километров в час;

новый электромобиль Hyundai без подзарядки способен проехать 470 километров;

чтобы авто зарядилось с 10% до 90%, необходимо всего лишь 18 минут.

Как выглядит новый электрокар / Фото Hyundai

Другие подробности

Заметим, что компания планирует запустить продажи нового авто в течение первой половины 2021 года – однако в избранных регионах. Во сколько обойдется такой кроссовер – пока неизвестно.

Компания также объявила и о своих дальнейших планах. В 2022 году Hyundai намерена выпустить электрический седан Ioniq 6, а в 2024 году – электрический внедорожник Ioniq 7.