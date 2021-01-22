Книги этой подборки посвящены историческим фигурам, культурным деятелям и успешным предпринимателям, с которыми прежде всего ассоциируется становление государственности и независимости Украины, а также ее современной жизни. Подробнее – читайте в материале.

Ведь история, как известно, движется по спирали, и если мы, украинцы, считаем себя мудрым народом, то должны учитывать опыт своих героических предков, учиться на их ошибках, стараться предупреждать новые.

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Инновации 24 предлагают вашему вниманию подборку книг об украинцах, которые сыграли основополагающую роль в становлении нашего государства.

Игорь Панасов. Мария Рубан. Кузьма Скрябин. – М .: Ирио, 2019

Эта биография легендарного шоумена – одна из немногих, на примере которой издатели книги предлагают познавать историю Украины и ее героев. В частности герой этой книги Кузьма Скрябин – музыкант от Бога, жил музыкой и создавал песни, которые поют до сих пор. Его влияние на индустрию музыки и культуры Украины трудно сравнить с чьим-то еще.

Известный украинский музыкант Андрей Кузьменко "Кузьма" запомнится своим поклонникам невероятным юмором, безумными идеями и открытым сердцем. Который, стоит добавить, кроме музыкального наследия, имеет также литературные и в частности поэтические произведения.

Научите вашего ребенка интересоваться биографиями выдающихся людей, как советуют издатели этой биографии. Это первый шаг к успешному будущему!

Павел Скоропадский. Воспоминания: конец 1917 – декабрь 1918 года. – М.: Темпора, 2019

Впервые перевод известных воспоминаний П. Скоропадского выполнен из оригинального авторского текста и без редакционных правок, сделанных в предыдущих изданиях. Читатель также имеет возможность ознакомиться с еще неизвестными авторскими приложениями к воспоминаниям и ранее не публиковавшимися частями мемуаров гетмана "Мое детство на Украине" в переводе составителей.

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В фотоприложении впервые публикуются материалы и фотографии из Архива Восточноевропейского исследовательского института им. В. К. Липинского в Филадельфии (США), коллекций Украинского музея и библиотеки в Стэмфорде (шт. Коннектикут, США), Центрального государственного архива высших органов власти и управления Украины, Черниговского исторического музея им. В. В. Тарновского и Национального заповедника "Глухов". Также издание содержит колоризованные фотографии-реконструкции гетмана Украины Павла Скоропадского.

Мирослав Маринович. Митрополит Андрей Шептицкий и принцип "позитивной суммы". – Л.: Издательство Старого Льва, 2019

Книга содержит подробный анализ проповеднического наследия митрополита Андрея Шептицкого с точки зрения ее соответствия (или несоответствия) методологическому принципу, что в настоящее время получил название "позитивной суммы", или "win-win".

Генезис этого способа мышления Митрополит выводил по богословию, а примеры его применения самым Митрополитом автор находит в посланиях Кир Андрея в сфере экономических отношений, национальных отношений, государственного строительства, межконфессиональных и межрелигиозных отношений.

Это научное исследование автор дополнил своим собственным видением того, какую роль принцип "позитивной суммы" и формулы Митрополита Андрея могут сыграть в ближайшем будущем Украины и мира.

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Сергей Руденко. Зеленский без грима. – М.: Саммит-книга, 2021

Каждый эпизод из жизни героя этой книги – мозаика, из которой состоит портрет шестого президента Украины. В целом это 35 эпизодов, в которых говорится о разных периодах жизни Владимира Зеленского – начиная с детства в Кривом Роге и заканчивая местными выборами 25 октября 2020.

"Зеленский без грима" писалась без участия Офиса президента и окружения главы государства. Для них, думаю, будет много неожиданностей в книге. В сети сейчас проводят аналогии между книгами о Януковиче и Брежневе. Могу заверить: никаких комплиментов, никакого восхваления Зеленского нет. Все четко, жестко и иронично,

– замечает автор.

Поэтому воссозданный автором портрет – это только факты, документальность и профессиональная аналитика.

"Зеленский искренне верил, что, заглянув в глаза российскому президенту, он увидит, по меньшей мере сожаление о 14 000 погибших на Донбассе. Украинский президент, похоже, был убежден, что его актерская харизма и неповторимый шарм сотворить чудо в Париже, где 9 декабря 2019 был запланирован "Нормандский саммит", и домой он вернется с гарантиями прекращения войны на Востоке Украины. При этом Владимир Александрович забыл, что Владимир Владимирович – не хуже актер, чем он. Без шуток – Путин вот уже 20 лет играет роль президента-миротворца и делает вид, что "их там нет". В Грузии, в Приднестровье, в Сирии. Теперь эта игра продолжается на Донбассе".

Татьяна Водотика. Истории успеха: выдающиеся украинские бизнесмены XIX в. – М.: Фолио, 2019