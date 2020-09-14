Илон Маск (Elon Musk) – американский предприниматель, инноватор, генеральный директор и главный инженер SpaceX, идейный вдохновитель (Chief Product Architect) компании Tesla. Узнайте, что же читает человек, который занимает пятое место в рейтинге самих богатых людей мира по версии журнала Forbes с состоянием 97,8 миллиарда долларов.

Успешный бизнесмен и талантливый изобретатель Илон Маск делится списком книг, которые советует прочитать каждому, рассказывает 24 канал.

"Последнее изобретение человечества", Джеймс Баррат

Главные увлечения Илона Маска – развитие искусственного интеллекта и космос.

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ИИ не должен быть злым, чтобы уничтожить человечество. Если искусственный интеллект будет иметь цель и человечество просто будет стоять у него на пути, он уничтожит его, как нечто само собой разумеющееся, даже не думая об этом, – считает Маск.

Так, он рекомендует прочесть книгу об опасности искусственного интеллекта. Автор рассказывает о возможном ближайшем будущем и о катастрофических последствиях внедрения ИИ, о которых все умалчивают.

"Бенджамин Франклин. Биография", Уолтер Айзексон

Книга о предпринимателе, который начинал свою карьеру с нуля. Илон Маск не единожды восхищался личностью Франклина в своих интервью. Маск считает его выдающимся изобретателем и своим вдохновителем. Франклин одним из первых доказал, что молния является электричеством, а еще он изобрел очки с двумя различными оптическими линзами.

"Торговцы сомнениями", Наоми Орестес и Эрик Конвэй

Книга, в которой два историка рассказывают, как крупнейшие прибыльные отрасли скрывают вред табака, пестицидов и озонового шара. Маск убежден, что сегодня мы имеем дело со стремительным развитием искусственного интеллекта, но катастрофическая опасность изменения климата умалчивается.

"Властелин колец", Дж. Р. Р. Толкин

Властелин колец уже более 50 лет является must-read для миллионов читателей. Популярнейшая история в жанре фэнтези оставила неизгладимый след и в душе Маска. Он рассказывает, что в юности видел себя человеком, спасающим мир. Именно по этому книга ему так близка.

"Основания", Айзек Азимов

Трилогия "Основания" Исаака Азимова рассказывает о падении вымышленной Галактической Империи, которая состоит из миллионов планет, населенных людьми. Еще в раннем возрасте вызвала у Маска интерес к научной фантастике. Безусловно, трилогия значительно повлияла на развитие карьеры Илона Маска. В интервью The Guardian он сказал:

Уроки истории утверждают, что цивилизации движутся в цикле. Вы можете отследить это на примере вавилонян, шумер, за которыми следуют египтяне, римляне. Очевидно, что сейчас мы находимся в очень восходящем цикле, и, надеюсь, это так. В дальнейшем могут возникнуть некоторые события, которые приведут к снижению уровня технологий. Было бы разумно действовать, пока цикл открыт, и не рассчитывать на то, что он будет открыт много времени.

"Конструкции, или почему не ломаются вещи", Дж. Гордон

Илон Маск рассказал, что не знал ничего о космосе и ракетостроении. Именно "Конструкции, или почему не ломаются вещи" послужили ему самоучителем. Автор неформально и остроумно объясняет, как действуют могущественные силы, которые помогают зданиям не разваливаться, вантовым мостам не падать под тяжестью восьми­полосного автомобильного трафика, а плотинам сдерживать тысячи тонн воды. И наоборот: почему из-за таких явлений, как натяжение, скру­чивание, сдвиг и сжатие, ­все-таки случаются катастрофы, отваливаются крылья у самолетов и ломаются ноги у людей.

"Луна – суровая хозяйка", Роберт Хайнлайн

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Научно-фантастическая книга, которая рассказывает антиутопическую историю о группе мятежников. Главных героев изгнали на Луну: там они построили либеральное общество, которое стремится уничтожить власть на Земле.

"Зажигание. Неформальная история жидких ракетных видов топлива", Джон Д. Кларк

Именно "Зажигание" Кларка предоставило Маску полное понимание специфики работы ракет. Книга о принципах работы ракетного топлива и развитии индустрии ракетного топлива в 1960-х – 1970-х годах. По словам Маска, это издание позволило понять ему работу ракет.

"Автостопом по галактике", Дуглас Адамс

Книга о суперкомпьютере, который ответ на вопрос "В чем смысл жизни?". Жанр: научная фантастика. Это произведение Маск прочел еще в раннем возрасте, а позже, отправляя свой Roadster в космос, он использовал на демонстрационном экране надпись "Don’t Panic!" – именно она была размещена на обложке ранних изданий книги.

"Искусственный интеллект. Этапы. Угрозы. Стратегии", Ник Бостром

Предприниматель Илон Маск неоднократно говорил об опасности искусственного интеллекта. "Доверяете ли вы этому компьютеру" – документальный фильм, в котором Маск говорит об использовании ИИ для создания "бессмертного диктатора, от которого мы никогда не сможем убежать". Почему ИИ так опасен и что произойдет, если он превзойдет интеллект человека? Ответ на данный вопрос в книге Ника Бострома.