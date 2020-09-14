Илон Маск рекомендует: список 10 любимых книг американского миллиардера
Илон Маск (Elon Musk) – американский предприниматель, инноватор, генеральный директор и главный инженер SpaceX, идейный вдохновитель (Chief Product Architect) компании Tesla. Узнайте, что же читает человек, который занимает пятое место в рейтинге самих богатых людей мира по версии журнала Forbes с состоянием 97,8 миллиарда долларов.
Успешный бизнесмен и талантливый изобретатель Илон Маск делится списком книг, которые советует прочитать каждому, рассказывает 24 канал.
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"Последнее изобретение человечества", Джеймс Баррат
Главные увлечения Илона Маска – развитие искусственного интеллекта и космос.
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ИИ не должен быть злым, чтобы уничтожить человечество. Если искусственный интеллект будет иметь цель и человечество просто будет стоять у него на пути, он уничтожит его, как нечто само собой разумеющееся, даже не думая об этом, – считает Маск.
Так, он рекомендует прочесть книгу об опасности искусственного интеллекта. Автор рассказывает о возможном ближайшем будущем и о катастрофических последствиях внедрения ИИ, о которых все умалчивают.
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"Бенджамин Франклин. Биография", Уолтер Айзексон
Книга о предпринимателе, который начинал свою карьеру с нуля. Илон Маск не единожды восхищался личностью Франклина в своих интервью. Маск считает его выдающимся изобретателем и своим вдохновителем. Франклин одним из первых доказал, что молния является электричеством, а еще он изобрел очки с двумя различными оптическими линзами.
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"Торговцы сомнениями", Наоми Орестес и Эрик Конвэй
Книга, в которой два историка рассказывают, как крупнейшие прибыльные отрасли скрывают вред табака, пестицидов и озонового шара. Маск убежден, что сегодня мы имеем дело со стремительным развитием искусственного интеллекта, но катастрофическая опасность изменения климата умалчивается.
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"Властелин колец", Дж. Р. Р. Толкин
Властелин колец уже более 50 лет является must-read для миллионов читателей. Популярнейшая история в жанре фэнтези оставила неизгладимый след и в душе Маска. Он рассказывает, что в юности видел себя человеком, спасающим мир. Именно по этому книга ему так близка.
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"Основания", Айзек Азимов
Трилогия "Основания" Исаака Азимова рассказывает о падении вымышленной Галактической Империи, которая состоит из миллионов планет, населенных людьми. Еще в раннем возрасте вызвала у Маска интерес к научной фантастике. Безусловно, трилогия значительно повлияла на развитие карьеры Илона Маска. В интервью The Guardian он сказал:
Уроки истории утверждают, что цивилизации движутся в цикле. Вы можете отследить это на примере вавилонян, шумер, за которыми следуют египтяне, римляне. Очевидно, что сейчас мы находимся в очень восходящем цикле, и, надеюсь, это так. В дальнейшем могут возникнуть некоторые события, которые приведут к снижению уровня технологий. Было бы разумно действовать, пока цикл открыт, и не рассчитывать на то, что он будет открыт много времени.
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"Конструкции, или почему не ломаются вещи", Дж. Гордон
Илон Маск рассказал, что не знал ничего о космосе и ракетостроении. Именно "Конструкции, или почему не ломаются вещи" послужили ему самоучителем. Автор неформально и остроумно объясняет, как действуют могущественные силы, которые помогают зданиям не разваливаться, вантовым мостам не падать под тяжестью восьмиполосного автомобильного трафика, а плотинам сдерживать тысячи тонн воды. И наоборот: почему из-за таких явлений, как натяжение, скручивание, сдвиг и сжатие, все-таки случаются катастрофы, отваливаются крылья у самолетов и ломаются ноги у людей.
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"Луна – суровая хозяйка", Роберт Хайнлайн
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Научно-фантастическая книга, которая рассказывает антиутопическую историю о группе мятежников. Главных героев изгнали на Луну: там они построили либеральное общество, которое стремится уничтожить власть на Земле.
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"Зажигание. Неформальная история жидких ракетных видов топлива", Джон Д. Кларк
Именно "Зажигание" Кларка предоставило Маску полное понимание специфики работы ракет. Книга о принципах работы ракетного топлива и развитии индустрии ракетного топлива в 1960-х – 1970-х годах. По словам Маска, это издание позволило понять ему работу ракет.
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"Автостопом по галактике", Дуглас Адамс
Книга о суперкомпьютере, который ответ на вопрос "В чем смысл жизни?". Жанр: научная фантастика. Это произведение Маск прочел еще в раннем возрасте, а позже, отправляя свой Roadster в космос, он использовал на демонстрационном экране надпись "Don’t Panic!" – именно она была размещена на обложке ранних изданий книги.
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"Искусственный интеллект. Этапы. Угрозы. Стратегии", Ник Бостром
Предприниматель Илон Маск неоднократно говорил об опасности искусственного интеллекта. "Доверяете ли вы этому компьютеру" – документальный фильм, в котором Маск говорит об использовании ИИ для создания "бессмертного диктатора, от которого мы никогда не сможем убежать". Почему ИИ так опасен и что произойдет, если он превзойдет интеллект человека? Ответ на данный вопрос в книге Ника Бострома.