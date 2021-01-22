Книжки цієї добірки присвячені історичним постатям, культурним діячам і успішним підприємцям, з якими насамперед асоціюється становлення державності й незалежності України, а також її сучасне життя. Детальніше – читайте у матеріалі.

Адже історія, як відомо, рухається по спіралі, і якщо ми, українці, вважаємо себе мудрим народом, то маємо враховувати досвід своїх героїчних предків, учитися на їхніх помилках, намагатися попереджати нові.

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Інновації 24 пропонують вашій увазі добірку книг про українців, які відіграли основоположну роль в становленні нашої держави.

Ігор Панасов. Марія Рубан. Кузьма Скрябін. – К.: Іріо, 2019

Ця біографія легендарного шоумена – одна з небагатьох, на прикладі якої видавці книжки пропонують пізнавати історію України та її героїв. Зокрема герой цієї книжки Кузьма Скрябін – музикант від Бога, який жив музикою і створював пісні, які співають досі. Його вплив на індустрію музики та культури України важко порівняти з будь-чиїм ще.

Відомий український музикант Андрій Кузьменко "Кузьма" запам’ятається своїм шанувальникам неймовірним гумором, божевільними ідеями та відкритим серцем. Який, варто додати, окрім музичної спадщини, має також літературні й зокрема поетичні твори.

Навчіть вашу дитину цікавитися біографіями видатних людей, як радять видавці цієї біографії. Це перший крок до успішного майбутнього!

Павло Скоропадський. Спомини: кінець 1917 – грудень 1918 року. – К.: Темпора, 2019

Вперше переклад відомих споминів П. Скоропадського виконано з оригінального авторського тексту та без редакційних правок, зроблених у попередніх виданнях. Читач також має змогу ознайомитися з досі невідомими авторськими додатками до споминів та раніше не публікованими частинами мемуарів гетьмана "Моє дитинство на Україні" у перекладі упорядників.

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У фотододатку вперше публікуються матеріали та фотографії з Архіву Східноєвропейського дослідного інституту ім. В. К. Липинського у Філадельфії (США), колекцій Українського музею та бібліотеки у Стемфорді (шт. Коннектикут, США), Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України, Чернігівського історичного музею ім. В. В. Тарновського й Національного заповідника "Глухів". Також видання містить колоризовані фотографії-реконструкції гетьмана України Павла Скоропадського.

Мирослав Маринович. Митрополит Андрей Шептицький і принцип "позитивної суми". – Л.: Видавництво Старого Лева, 2019

Книга містить ґрунтовний аналіз проповідницької спадщини Митрополита Андрея Шептицького з точки зору її відповідності (чи невідповідності) методологічному принципу, що в нинішній час отримав назву "позитивної суми", або "win-win".

Генезу цього способу мислення Митрополит виводив із богослов’я, а приклади його застосування самим Митрополитом автор знаходить у посланнях Кир Андрея у сфері економічних стосунків, національних взаємин, державного будівництва, міжконфесійних та міжрелігійних відносин.

Цю наукову розвідку автор доповнив своїм власним баченням того, яку роль принцип "позитивної суми" та формули Митрополита Андрея можуть відіграти в найближчому майбутньому України та світу.

Цікаво Книга про бізнес, яку наполегливо рекомендує Білл Гейтс

Сергій Руденко. Зеленський без гриму. – К.: Саміт-книга, 2021

Кожен епізод із життя героя цієї книжки – мозаїка, із якої складається портрет шостого президента України. Загалом це 35 епізодів, у яких йдеться про різні періоди життя Володимира Зеленського – починаючи з дитинства у Кривому Розі й завершуючи місцевими виборами 25 жовтня 2020 року.

"Зеленський без гриму" писалася без участі Офісу президента та оточення глави держави. Для них, думаю, буде багато несподіванок у книзі. У мережі нині проводять аналогії між книжками про Януковича і Брежнєва. Можу запевнити: жодних компліментів, жодного возвеличення Зеленського немає. Все чітко, жорстко та іронічно,

– зауважує автор.

Тож відтворений автором портрет – це лише факти, документальність і професійна аналітика.

"Зеленський щиро вірив, що, зазирнувши в очі російському президенту, він побачить, щонайменше жаль щодо 14 тисяч загиблих на Донбасі. Український президент, схоже, був переконаний, що його акторська харизма і неповторний шарм сотворить диво в Парижі, де 9 грудня 2019 року було заплановано "Нормандський саміт", і додому він повернеться з гарантіями припинення війни на Сході України. При цьому Володимир Олександрович геть забув, що Володимир Володимирович – не гірший актор, ніж він. Без жартів – Путін ось уже 20 років грає роль президента-миротворця і вдає, що "їх там немає". У Грузії, в Придністров'ї, в Сирії. Тепер ця гра продовжується на Донбасі".

Тетяна Водотика. Історії успіху: видатні українські бізнесмени ХІХ ст. – Х.: Фоліо, 2019