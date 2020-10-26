Билл Гейтс в своем блоге GatesNotes часто делится тем, что его вдохновляет. Миллиардер рассказал о "главной книге, которую можно посоветовать". Гейтс считает, что The Ride of a Lifetime – это действительно качественная и практичная бизнес-литература о том, как происходит построение и управление организацией. Автор издания – бывший глава Disney Роберт Айгер.

The Ride of a Lifetime – о чем она?

Роберт Айгер покинул пост главы компании Disney, который он занимал с 2005 года. Как отмечает Гейтс, ценность книги именно в том, что ее автор "проделал потрясающую работу, объясняя, что на самом деле значит – быть СЕО", пишет ain.ua.

Интересно Билл Гейтс рассказал, как нужно отвечать на вопрос "Почему мы должны нанять именно вас?"

CEO Chief Executive Officer, "Главный исполнительный директор", Managing Director – директор, высшая управленческая должность, которая существует в странах с англосаксонской экономической моделью (США, Великобритании и др.).

Роберт Айгер – человек, который инициировал и руководил процессом поглощения Disney компаний Pixar, Lucasfilm и 21st Century Fox, знакомит нас с деятельностью этой крупнейшей медиакомпании и делится мыслями о том, как развивать сильные стороны бизнеса и укреплять слабые. Это короткая, легко читабельная книга с глубокими инсайтами, – отмечает Билл Гейтс.

По словам Гейтса, The Ride of a Lifetime придется по душе не только читателям, которые ожидают полезных бизнес-инсайтов, но и тем, кто находится в поиске интересного чтива, что вдохновляет. Предприниматель уже посоветовал книгу друзьям и коллегам, среди которых в частности СЕО Microsoft Сатья Наделла.

2 совета от Роберта Айгера

"Развивайте умение принимать неудачи на пути к инновациям" "Цените способности больше, чем опыт, и ставьте людей на те роли, которые требуют от них большего, чем они думают у них есть".

Именно эти два принципа Гейтс с женой Мелиндой регулярно транслируют командам своего благотворительного фонда.

Отметим, что перевода The Ride of a Lifetime в Украине пока нет. Англоязычную версию издания можно приобрести на сайте Amazon.

Напомним, неизменным фаворитом основателя Microsoft является сборник историй репортера Джона Брукса Business Adventures. Гейтс считает, что это лучшая книга, которую он когда-либо читал.