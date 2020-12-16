Как взрослым и детям взаимодействовать с гаджетами, чтобы не навредить себе? Инновации 24 предлагают подборку книг, которые помогут осознать способность интернета затягивать в свою паутину.

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"Инстамозг. Как экранная зависимость приводит к стрессам и депрессии", Андерс Хансен

"Инстамозг. Как экранная зависимость приводит к стрессам и депрессии" / Фото Наш формат

Искушения безлимитного интернета, желание проводить в соцсетях еще больше времени порождает стресс, утомляемость и депрессию. Шведский психиатр, доктор медицины Андерс Хансен разобрался в том, как наше тело и мозг зависит от интернета и социальных сетей.

Когда мы листаем страницы на компьютере или мобильном, мозг каждый раз выделяет немного дофамина, который побуждает щелкать дальше. И каждый раз нам гораздо больше нравится следующая страница, чем та, которую только что просмотрели.

Автор сравнивает жизнь наших предков, когда причиной стресса был вопрос выживания, с нашим настоящим. Раньше человек должен был решить драться со львом или бежать. К счастью, сегодня мы не должны выживать в одном пространстве со львом, но есть множество психосоциальных проблем. "Горит" дедлайн на работе, взяли дорогой кредит, мало лайков в социальных сетях. Все это активирует мозг и организм находится в постоянном стрессовом режиме.

Смартфон всегда рядом: кафе это или автобус, спортзал или даже обычная прогулка по парку. Где угодно большинство людей смотрят в экран и не замечают реальности. Важные для жизни моменты откладываются на потом: потом посплю, потом поем. Если вам знакомы такие ощущения, то книга "Инстамозг" раскрывает причины и последствия интернет-зависимости и побуждает к цифровому детоксу.

"Фактология. 10 ложных представлений о мире, и почему все гораздо лучше, чем мы думаем", Уля Рослинг, Анна Рослинг-Рьонлюнд, Ганс Рослинг

"Фактология. 10 ложных представлений о мире, и почему все гораздо лучше, чем мы думаем" / Фото

Часто новости и все события, которые освещаются в информационном поле, несут отрицательный характер. Убийства, ДТП, ограбления, болезни – все это мы поглощаем ежедневно через информационные каналы. Фактология дает возможность воспринимать события вокруг рационально и разумно, опираясь только на факты, чтобы успокоить свои страхи.

Чтобы понять мир и осмыслить его, автор вместе со своим сыном и невесткой рекомендуют практические инструменты мышления, исходя из своих знаний и опыта. Книга наполнена фактами и статистическими данными. 10 разделов об инстинктах: инстинкт вины, инстинкт страха, инстинкт срочности и практическая фактология в конце книги. К примеру, инстинктом негатива является наше стремление больше замечать плохое чем хорошее. Часто мы чувствуем будто "все идет кувырком". А действительно ли все так плохо? Читайте книгу "Фактология", чтобы созерцать все вокруг более оптимистично.

Эта книга является результатом постоянных дискуссий, споров и совместной работы трех человек с различными талантами, знаниями, интересами и взглядами.

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"Диванные эксперты. Как неограниченный доступ к информации делает нас тупее", Томас Николс

"Диванные эксперты. Как неограниченный доступ к информации делает нас тупее" / Фото Наш формат

Невежество, то есть недостаток знаний и необразованность нам "дарит" интернет. Любой вопрос можно решить в гугле. Каждый "диванный эксперт" дает свои советы в социальных сетях. Все труднее остановиться на действительно важной информации и получать правильные знания в той или иной сфере. Автор убежден, что признаком интеллектуального здоровья и жизнеспособности есть споры, основанные на принципах и фактах. Каждый, кто считает себя экспертом, должен предоставлять свои советы, подкрепленные знаниями. Но все больше людей руководствуются не личными мыслями и взглядами, а рекомендациями из всемирной сети.

К примеру, в 2014 году был проведен опрос среди американцев о том, стоит ли США вмешиваться в вооруженный конфликт между Россией и Украиной. В результате один из шести американцев и менее чем каждый четвертый из выпускников колледжа смогли показать Украину на карте. Но, несмотря на нехватку знаний о стране, респонденты остро высказывались и с энтузиазмом воспринимали идею о военном вмешательстве. То есть люди, имея столько доступа к знаниям, не познают, а рассуждают поверхностно.

Томас Николс обеспокоен тем, что споры, основанные на личных знаниях, исчезают. В книге автор анализирует причины этой ситуации и ищет пути решения.

"Боль в груди? Спроси в интернете. Поток информации заполнит ваш экран: там будут вспомогательные советы как от национальных институтов здравоохранения, так и от источников, чья добросовестность менее надежная. Некоторые из этих сайтов даже поставят потенциальному клиенту диагноз. Ваш врач может быть другого мнения, но кто он такой, чтобы спорить с сияющим экраном, который дает ответы менее чем за секунду?"

"Непреодолимые. Об увеличении количества технологий, которые приводят к привыканию, и о бизнесе, что держит на крючке", Адам Альтер

"Непреодолимые. Об увеличении количества технологий, которые приводят к привыканию, и о бизнесе, что держит на крючке" / Фото Наш формат

Автор основательно объясняет причины поведенческой зависимости от социальных сетей, электронной почты, гаджетов, видеоигр и раскрывает психологические моменты, которые "подсаживают" на всемирную паутину. В книге речь идет об обратной стороне современных возможностей, что заставит вас по-другому посмотреть на свой смартфон. "Непреодолимые" современные технологии вытесняют дружеское общение, "живые" отношения. Собственный бизнес, или просто какая-то работа, в большинстве случаев требует быть "в сети".

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Если в 60-е годы прошлого века движущей силой были сигареты, алкоголь и наркотики, то сегодня приманкой в ​​зависимости является Facebook, Instagram, порно-видео, почта, интернет-шопинг и тому подобное. Сотни миллионов людей выставляют свою жизнь напоказ, что приносит относительное удовольствие. Очень похоже на зависимость, не так ли? Немудрено, что основатели непреодолимых технологий не допускали своих детей до этих разработок, исходя из принципа наркодилеров: "тем, что продаешь – не злоупотребляй".

Основой книги являются результаты исследований, которые были направлены на то, чтобы выяснить, как гаджеты влияют на людей. Адам Альтер приводит примеры историй людей, которым удалось побороть зависимость от видеоигр и социальных сетей. В книге есть советы как "знакомить" детей с гаджетами, чтобы не навредить развитию ребенка.

Грег Хочмут, один из инженеров-изобретателей Instagram, понял, что создал движущую силу зависимости.

"Здесь всегда есть следующий хэштег, на который можно кликнуть. Тогда это входит в твою жизнь, как живой организм, и человек может стать "зависимым". В сети Instagram, как и во многих других социальных сетях, отсутствуют кнопки. Facebook имеет бесконечный корм. Netflix автоматически дает ссылки на следующий эпизод в серии, Tinder поощряет длительное время листать страницы в поисках лучшего варианта. Пользователи получают определенную выгоду от таких приложений и сайтов, но одновременно стараются не злоупотреблять их использованием," – сказал Хочмут.

"Гаджет-зависимость. Как получать информацию, не разрушая себя и других", Алекс Сучжон-Ким Панг

"Гаджет-зависимость. Как получать информацию, не разрушая себя и других" / Фото Наш формат

Книга наполнена интересными исследованиями и важными выводами. Алекс Сучжон-Ким Панг делится способами как не восхититься гаджетами и использовать их при необходимости.

Название вступления: "Две обезьяны". Обезьяны не могут усидеть на одном месте, так как их ум постоянно занят, встревожен и активен. Несмотря на все умения ничто не способно задержать их внимание надолго. Так же человеческий разум в современной жизни изображает глубокое беспокойство. Гудение смартфона от новых уведомлений, звонки на голосовой почте, мерцание бесконечной информации активирует наш мозг, требует постоянного внимания и отвлекает от обыденности.

Многозадачность вызывает ощущение занятости, но отнимает сосредоточенность. Из-за этого сложнее довести до конца начатое дело. Бессознательные привычки на уровне рефлексов возможно изменить, стоит обратить на это свое внимание. Автор предлагает следить за своим дыханием во время взаимодействия с гаджетом, наблюдать за своими действиями, по возможности упрощать свои задачи, медитировать, экспериментировать, отдыхать – это хотя бы частично разгрузит наш организм от зависимости.

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Новые технологии должны расширить возможности нашего разума, дать новые возможности, а не сломать наш мозг. И задача человека взаимодействовать с сетью и мобильными устройствами таким образом, чтобы не терять свои умственные способности и концентрацию внимания.

"Созерцательный компьютинг базируется на сочетании новой науки и философии, некоторых очень старых методов управления вашим вниманием и умом, а также на большом опыте использования информационных технологий людьми (или людей информационными технологиями). Этот подход демонстрирует, как ум и тело взаимодействуют с компьютерами, и насколько ваше внимание и креативность находятся под влиянием технологии."

Автор: Маргарита Борисенко