Что мешает вам быть успешным, почему гений — это круто, но совсем не обязательно, что чужая история успеха поможет именно вам. Об этих и других предрассудках на карьерном пути рассказывает новая книга француза Оливье Сибони, которая недавно появилась в Украине.

Мы постоянно находимся в поиске героя, выдающейся личности — кого-то, кто своим примером покажет, как открыть стартап, разбогатеть и достичь успеха. Модные сейчас книжки по саморазвитию советуют представить, как бы на вашем месте поступил ваш авторитет — тогда, мол, решение придет само собой.

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Поэтому и неудивительно, что мы так часто оказываемся в ловушке подражания. Слепая вера в красивый образ героя и неоспоримая уверенность в том, что он не может ошибаться, как раз и приводит к ошибочным выводам. Об этом пишет французский писатель и педагог Оливье Сибони в своей новой книге "Хватит уже ошибок. Как наши предубеждения влияют на наши решения" издательства "Лаборатория".

Возьмем, к примеру, Стива Джобса. Люди ошибочно полагают, что Apple успешен, потому что Стив Джобс гений. Конечно, никто не отрицает его гениальность или таланты, однако не стоит забывать, что вместе с ним работала огромная команда, которая и воплотила большинство идей Джобса в реальность.



Книга "Хватит уже ошибок. Как наши предубеждения влияют на наши решения" издательства "Лаборатория" – уже в продаже / Издательство "Лаборатория"

Такое отождествление личности с компанией автор книги называет ошибкой атрибуции:

"Если остановиться на примере Apple, история, которую мы слышали тысячи раз, — о неожиданном успехе, падении и блестящем возрождении, удивительно соответствует структуре героического повествования.

Но это история героя, хоть мы уже этого и не замечаем, история Стива Джобса, а не Apple. А мы говорим об одной из крупнейших в мире компаний по рыночной капитализации. И хотя Стив Джобс, без сомнения, сыграл определяющую роль в ее истории, справедливо будет сказать, что остальные, примерно 120 тысяч работников компании, тоже приложились к этому. Кстати, достижения Apple уже после смерти патрона это подтверждают. Даже если говорить только о "творческой" составляющей успеха Apple, то есть неоднократном создании революционных продуктов, их автором был, конечно же, не только Стив Джобс.

Почему же тогда истории Apple и Стива Джобса сливаются в нашем сознании? Потому, что глубоко в душе мы хотим услышать историю о герое. Мы жаждем историй, и именно таких, где действуют типичные персонажи.

Этим архетипам мы приписываем все достижения. Мы недооцениваем роль не только других персонажей, но и среды, конкурентов и обычного случая, счастливого или несчастливого".

Еще одно предубеждение, которое может непосредственно влиять на наши выводы — так называемый эффект нимба. Признавая Джобса гением, мы автоматически начинаем верить в гениальность всего, что он делает:

"Психологам давно известен "эффект нимба": с тех пор, как у нас сложилось впечатление о каком-то лице, все остальные его черты мы оцениваем в свете "нимба" своего первого впечатления. Именно поэтому высоких людей воспринимают как лучших лидеров (и при прочих равных обстоятельствах они получают большую плату). Именно поэтому избиратели отчасти оценивают кандидатов по внешности, или у них "подобие к должности". Американский психолог Эдвард Ли Торндике, который описал этот эффект в 1920 году, говорит о "замещение одного суждения другим": мы используем легкодоступную информацию (рост, вид), чтобы избежать ответа на сложный вопрос (лидерские умения)".

Узнать больше о книге можно на сайте издательства.