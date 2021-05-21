Зауважують, що це перше таке замовлення держави в інтересах армії за період Незалежності, а відтак – черговий важливий крок у процесі відновлення авіаційної галузі країни. Фахівці підприємства вкотре продемонстрували професіоналізм та віддачу.

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Саме "антонівці" демонструють, як слід долати численні виклики, що постали перед галуззю. Завдяки Вам Україна входить до числа тих небагатьох країн світу, що мають повний цикл створення авіаційної техніки,

– зауважив міністр стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

"Антонов" показав фюзеляж нової моделі літака для української армії / Фото фейсбук міністра стратегічних галузей промисловості Олега Уруського

Довідка: Флагман українського авіабудування ДП "Антонов" отримав замовлення під державні гарантії на будівництво трьох військово-транспортних літаків Ан-178-100Р для Міноборони України наприкінці 2020 року. Контракт, підписаний виробником з оборонним відомством, розрахований до 2024 року, проте першу машину «антонівці» планують передати українським військовим уже навесні 2023 року.