Зауважують, що це перше таке замовлення держави в інтересах армії за період Незалежності, а відтак – черговий важливий крок у процесі відновлення авіаційної галузі країни. Фахівці підприємства вкотре продемонстрували професіоналізм та віддачу.
Не пропустіть Український літак терміново доставив кисневі концентратори в Індію
Саме "антонівці" демонструють, як слід долати численні виклики, що постали перед галуззю. Завдяки Вам Україна входить до числа тих небагатьох країн світу, що мають повний цикл створення авіаційної техніки,
– зауважив міністр стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.
"Антонов" показав фюзеляж нової моделі літака для української армії / Фото фейсбук міністра стратегічних галузей промисловості Олега Уруського