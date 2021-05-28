Станцію 19Ж6 модернізували до рівня 35Д6М. Відповідний процес був складним та вимагав копіткої праці від фахівців підприємства.

Раніше Миколаївський завод відремонтував бомбардувальник для ЗСУ

Спочатку радіолокаційну станцію довелося повністю розібрати, аби провести дефектовку. Це передбачає визначення причини несправності обладнання й оцінку його придатності.



Радіолокаційна станція для ЗСУ / Фото Укроборонпрому



Станцію передали Повітряним силам ЗСУ / Фото Укроборонпрому



Ремонтні роботи провело підприємство "Іскра" / Фото Укроборонпрому

Після цього фахівці відремонтували складові, які підлягали відновленню, а також замінили елементну базу. Станцію увідповіднили із підвищеними параметрами.

Передана військовим станція отримала повністю оновлену антену, функціональне та сучасне програмне забезпечення,

– наголосили в Укроборонпромі.

Для операторів встановили нові робочі місця та систему кондиціонування. Провели й капітальний ремонт шасі. Тобто військові отримали практично новий радар з:

підвищеною дальністю дії;

збільшеною точністю визначення координат;

покращеними параметрами траєкторної обробки;

зменшеною вартістю технічного обслуговування

збільшеним строком експлуатації.

Довідка. "Іскра" досить часто виконує роботи щодо модернізації такий станцій. Ці послуги мають попит серед замовників.