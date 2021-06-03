Фахівці презентують свої моделі в межах проєкту "Розробка легкового автомобіля підвищеної прохідності для потреб Збройних Сил України". Підприємства проаналізували умови Міноборони, оцінили свої можливості та висловили готовність реалізувати завдання.

До теми ЗСУ отримають бойові роботизовані наземні платформи

Учасники конкурсу

Над дослідно-конструкторською роботою погодилися працювати наступні підприємства:

ТОВ "ВІДІЮНІКОМЕРС"; ТОВ "ПРОТЕКТІНЖИЮРИНГ"; ТОВ "Українська бронетехніка"; ТОВ "Конструкторсько-виробниче підприємство "СИНЕРГІЯ"; ВАТ "УКРАВТОБУСПРОМ".

Розробники мають виконати завдання замовника до 1 вересня поточного року.

Наразі відомство очікує на дослідний зразок від кожного учасника конкурсу. Наступний крок – проведення державних випробувань.