Головна мета – доступно подавати інформацію про залучення усього населення до протидії агресору, а також підготовку громадян України до такої протидії. Крім того, відвідувачі сайту можуть скористатися опцією для підтримки ідеї національного спротиву як загальнодержавної системи захисту. Гасло сайту: Дослідіть. Поширте. Лобіюйте.
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Деталі
На офіційній сторінці сайту міститься докладна інформація про проєкт Закону про основи національного спротиву (№ 5557) та проєкт Закону про внесення зміни до статті 1 закону "Про чисельність Збройних Сил України" щодо збільшення чисельності ЗСУ у зв'язку з ухваленням закону "Про основи національного спротиву" (№ 5558).
Очікується, що ухвалення законопроєктів має підсилити загальну обороноздатність України в умовах війни й наявності окупованих територій.
Кожен охочий громадянин зможе:
- знайти чіткі відповіді на актуальні питання з цієї тематики;
- ознайомитися із комплексом заходів національного спротиву: як саме його організовуватимуть та здійснюватимуть у мирний час і в особливий період в Україні;
- знайти інформацію про те, як вплине ухвалення цього документа на врегулювання питання розвитку територіальної оборони, організації руху опору й відповідної підготовки українських громадян до національного спротиву.