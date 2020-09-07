Потреба у поліпшенні цифрової стійкості робочої сили під час та після пандемії COVID-19 різко прискорила тенденції розвитку цифрових технологій на робочому місці. Коли співробітників почали масово відправляти додому зі своїх офісів, переважна більшість підприємств намагалися впроваджувати технологічні рішення, що дозволяють їх командам працювати віддалено.

Наразі ІТ-лідери усвідомили необхідність розширення своїх цифрових можливостей на робочому місці, щоб забезпечити довгострокову стійкість свого бізнесу, пише Gartner.

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Пандемія швидко призвела до того, що багато цифрових технологій робочого місця перейшли з категорії nice-to-have у категорію must-have. Програмне забезпечення для зустрічей, корпоративні платформи чату, робочий стіл як послуга – робоче місце стрімко діджиталізується. Опитування Gartner 2020 показало: 68 відсотків респондентів погодились, що більшість працівників використовують цифрове робоче місце з початку пандемії COVID-19, – відзначає заслужений аналітик та віце-президент Gartner Метт Кейн.

Потреба у заміні особистої діяльності призводить до підвищеної зацікавленості новими технологіями, які увійшли до Гартнерського циклу Hype для цифрового робочого місця 2020. Нижче наведені основні тенденції цифрового робочого місця, на які ІТ-директори будуть звертати увагу наступні роки.

Нове робоче ядро

"Нове робоче ядро" – колекція інструментів особистої продуктивності, співпраці та комунікації на основі SaaS, об'єднаних в один хмарний офісний продукт. Як правило, це електронна пошта, обмін миттєвими повідомленнями та файлами, конференції, управління та редагування документів, пошук, виявлення і співпраця.

SaaS Software as a service (програмне забезпечення як послуга) – одна з форм хмарних обчислень, модель обслуговування, при якій передплатникам надається готове прикладне програмне забезпечення, яке повністю обслуговує провайдер.

Довіра до хмарних офісних технологій зросла завдяки загальній перевазі хмарності, а також прагненню зменшити витрати, спростити процес та постійно надавати більше функціональних можливостей працівникам. Постачальники модернізують хмарні служби за допомогою нових функцій мобільності та штучного інтелекту.

Принесіть свою річ

Люди починають використовувати в роботі все більше персональних пристроїв Інтернету речей (IoT) або пристроїв BYOD.

Інтернет речей Internet of things (IoT) – концепція обчислювальної мережі фізичних предметів ("речей"), оснащених вбудованими технологіями для взаємодії один з одним або з зовнішнім середовищем. Система розглядає організацію таких мереж як явище, здатне перебудувати економічні та суспільні процеси, що виключає з частини дій та операцій необхідність участі людини.

Оскільки будинки та побутові технології стають розумнішими, а споживачі все більше використовують IoT, вагомий асортимент речей буде інтегруватися в офіси або використовуватись для підтримки віддаленої роботи, – говорить Кейн.

BYOD Bring your own device – це IT-політика, згідно з якою співробітникам дозволено або рекомендується використовувати особисті мобільні пристрої (телефони, планшети, ноутбуки) для доступу до корпоративних даних та систем. BYOD включає широкий спектр об'єктів, таких як: фітнес-браслети, розумні ліхтарі, повітряні фільтри, голосові помічники, розумні навушники та гарнітури для віртуальної реальності (VR). У майбутньому BYOD включатиме достатньо складні пристрої, такі як роботи та безпілотники.

Дистанційна економіка

Події та зустрічі, які вимагають особистої присутності завжди були нормою, а віртуальні зустрічі, скоріше, – винятком. Проте COVID-19 змінив ці реалії. Пандемія вплинула на появу дистанційної економіки або ділової діяльності, яка не покладається на особисту фізичну присутність.

Одночасно, коли внутрішні зустрічі, взаємодії з клієнтами, співбесіди за наймом та різноманітна інша ділова діяльність стали віртуальними, дистанційна економіка породила нове покоління рішень для нарад, які намагаються більш точно імітувати особисту зустріч.

Розумні робочі місця

Технологія розумного робочого місця розвивається завдяки цифровізації фізичних об’єктів, щоб забезпечити нові методи роботи та покращити ефективність робочої сили. Інтелектуальні технології робочого простору включають: IoT, цифрові вивіски, інтегровані системи управління робочим місцем, віртуальні робочі місця, датчики руху та розпізнавання обличчя.

Робочий стіл як послуга

DaaS Робочий стіл як послуга – схема надання послуг "у хмарі", де кожен користувач отримує свій робочий стіл "під ключ" з повним набором необхідного та прикладного програмного забезпечення.

Робочий стіл як послуга (DaaS) надає користувачам віртуалізований робочий стіл та включає забезпечення, виправлення та обслуговування площини управління та ресурсів для розміщення робочих навантажень.

COVID-19 продемонстрував цінність та силу безперервності бізнесу DaaS у його здатності швидко увімкнути віддалену роботу там, де локальні варіанти зупинилися. Пандемія, швидше за все, прискорить впровадження DaaS, і вона може навіть працювати як сервіс доставки, коли працівники повернуться в офіс.

Демократизовані технологічні послуги

Технологічні послуги майбутнього складати і надавати люди, які ними насправді користуються: розробники або співробітники, які створюють нові бізнес-додатки, використовуючи засоби розробки та середовище виконання, санкціоновані корпоративними ІТ.