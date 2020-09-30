Економічний ефект від впровадження у виробничі та адміністративні процеси компанії ДТЕК цифрових технологій склав близько 150 млн гривень за період 2019-2020 років. Про це повідомив керівник програми MODUS з цифрової трансформації ДТЕК Дмитро Осика та продемонстрував результати роботи програми.

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ДТЕК запровадив програму комплексної й системної цифрової трансформації MODUS навесні 2019 року, розповідає 24 канал. Компанія запустила проєкти в п'яти перших напрямках діджитал-апгрейду: цифрова шахта, цифрова ТЕС, цифрова логістика, цифрові мережі та цифровий HR.

У 2020 році до проєктів додалися ще чотири напрями другої хвилі: цифрове родовище, цифрова аналітика, цифровий офіс та цифрові закупівлі.

Наші минулорічні інвестиції в програму цифрової трансформації вже почали окупатися. З весни минулого року, коли стартувала наша програма, економічний ефект від цифровізації вже склав близько 150 млн гривень – 100 млн в 2019 і 50 млн в 2020-му році. Такі програми – це наш внесок і наші інвестиції в енергонезалежність вітчизняної енергетики, яка зобов'язана пройти шлях цифрової трансформації, щоб стати конкурентоспроможною і відповідати викликам часу, – відзначив Дмитро Осика.

Цифрова трансформація ДТЕК / ДТЕК

Керівник програми MODUS підкреслив, що напрям цифрової логістики продемонстрував свою ефективність майже відразу, і вже до кінця 2019 року п'ятикратно окупив затрати на себе. Ба більше, усі вищезгадані заходи – це не разова економія, адже процеси оптимізовані і тепер в такому форматі вони працюватимуть постійно.

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Досягнутий ефект від цифровізації – це ще не максимум, ми бачимо економічний потенціал в наших проектах. Тому будемо продовжувати цифрову трансформацію. У 2021 року ми розширюємося ще на два напрямки – цифровізацію клієнтських послуг та джерел відновлюваної енергетики, – додав Дмитро Осика.