Більшість ІТ та бізнес-лідерів прагнуть запровадження інновацій та перетворення своїх систем і додатків. COVID-19 продемонстрував, що інтелектуальна автоматизація та інвестиції в розвиток талантів стали першочерговими для будь-якої організації. ІТ-лідери та керівники хочуть перетворити свої системи і платформи та впровадити інноваційні рішення, щоб конкурувати і бути успішними.

Про важливість впровадження інновацій та основні завдання, які стоять перед бізнесами сьогодні розповів віцепрезидент Інноваційного центру Хартфорда у GalaxE Solutions IT Innovations Чандра Дьямангудар у своєму матеріалі для Forbes.

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Чандра Дьямангудар / GalaxeSolutions

Збір правильного керівництва

Прийняття та впровадження інновацій не обов'язково має бути великим вибухом, вони можуть бути органічними й поетапними.

1. Лідер на шляху перетворень повинен прийняти такі основні принципи:

автоматизувати команди;

зосередитися на розвитку талантів;

застосувати підхід, орієнтований на продукт, щоб відповідати бізнес-цілям;

побудувати цикл зворотного зв'язку з відстеженням продуктивності.

2. Керівники можуть зосередитися на відстеженні продуктивності:

зробити доставку пріоритетом;

брати участь в регулярній взаємодії з треком трансформації;

бути прозорими щодо змін;

мотивувати команду до змін та інновацій;

допомагати командам зрозуміти загальну картину і стимулювати зміни;

задовольняти очікування клієнтів.

Бізнес та інновації / gettyimages

Організації повинні змінюватися і трансформуватися, щоб конкурувати та відповідати новим очікуванням споживачів. Нова норма полягає в тому, щоб забезпечити сучасний користувальницький досвід і при цьому переконатися в тому, що ваші системи працюють на найвищому рівні.

Залишайтеся гнучким перед обличчям змін

Не чекайте ідеального плану: виконуйте задумане і вчіться на помилках швидко. Зазнайте невдачі рано і змініть підхід. Співпрацюйте зі стратегічними постачальниками та допомагайте їм впроваджувати інновації та використовувати продуктовий підхід до вирішення проблем. Формуйте талановитих фахівців і створюйте рішення з автоматизації.

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Гнучкість і адаптація до умов, що змінюються необхідні для досягнення успіху. Існує безліч зовнішніх мандатів, які також є рушійною силою змін, і ІТ та бізнес-лідери повинні використовувати правильного партнера, правильні інструменти та правильний підхід для ідеалізації й впровадження цих інновацій.

Дозвольте вашому бізнесу бути вашим двигуном і будьте впевнені, що він відповідає очікуванням ваших клієнтів. Впроваджуйте інновації та перетворюйте свої системи з урахуванням потреб бізнесу, вносьте поступові зміни й отримуйте зворотний зв'язок від клієнтів і груп користувачів. ІТ-фахівцям і бізнес-командам необхідно спільно впроваджувати інновації та експериментувати, а також виявляти прогалини в навичках для перепрофілювання та розвитку талантів, – відзначає Член Ради Forbes.

Інновації для майбутнього

Використовуйте місцеві таланти й встановлюйте партнерські відносини з постачальниками, які застосовують підхід, заснований на використанні інструментів/продуктів. Використовуйте передові технології для автоматизації та вирішення проблем за допомогою основних команд. Знижуйте витрати й підвищуйте якість шляхом раціоналізації додатків і модернізації системи.

Інновації можуть бути поступовими та доступними за ціною, якщо ви трансформуєтеся відповідно до очікувань клієнтів. Якщо ви концентруєтеся тільки на трьох речах у вашій інноваційній діяльності, не забувайте ставити себе на місце своїх клієнтів і створювати для користувача досвід як частину процесу, постійно вимірювати потреби клієнтів, а також прислухатися до вимог ринку і переосмислювати їх відповідно до них, – додає Дьямангудар.