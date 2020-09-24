В Україні вперше розробили та представили всеохоплюючий путівник для іноземних інвесторів. Уряд разом з Офісом Президента України вже розпочав збір перспективних інвестиційних проєктів – з 600 запропонованих було обрано 60 найпривабливіших.

Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль на своїй сторінці у Facebook. UkraineInvest Guide Це аналітичний інструмент, в якому можна знайти інформацію про: інвестиційні проєкти, ресурсний потенціал країни та зміни в регуляторній політиці.

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Путівник дає повне бачення та зрозумілу картину про те, куди та як краще інвестувати в Україні, – відзначає прем’єр Денис Шмигаль у Facebook.

UkraineInvest Guide / Ukraine Invest

Що увійшло до гайда?

Іноземні інвестори зможуть знайти повну інформацію про кожну галузь української економіки: від сільського господарства та енергетики до інфраструктури та ІТ-сфери. Крім того, уряд та ОПУ наразі обрали 60 найпривабливіших інвестпроєктів та підготували розширені дані про них.

Зазначається, що оновлення UkraineInvest Guide буде відбуватися кожного кварталу, що допоможе постачати інвесторам найбільш повну та актуальну інформацію.

Презентація оновленого гайда для інвесторів – це початок великої історії для популяризації України як країни, привабливої для інвестицій, – додає Шмигаль.

Команда UkraineInvest відкрита до діалогу і готова допомогти кожному інвестору потрібними даними про проєкти та галузі для інвестування саме в Україні.