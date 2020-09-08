В Україні представили новий класифікатор IT-професій: список 76 спеціальностей
Міністерство цифрової трансформації України оприлюднило сучасний класифікатор IT-спеціальностей. Наразі перелік налічує 76 пунктів, але розробники кажуть, що він буде поповнюватися.
Міністерство і Комітет цифрової трансформації розробили проєкт реєстру класифікацій IT-професій і спеціальностей для діджитал-маркетингу. Річ у тому, що попередній класифікатор – малофункціональний, адже не містить більшості актуальних, сучасних і перспективних спеціальностей, повідомляє itc.ua.
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Так, при працевлаштуванні співробітників роботодавці змушені підбирати під представників сфери IT та фахівців із діджитал-маркетингу давно неактуальні та невідповідні назви посад.
У результаті, IT-фахівці спільно з представниками міністерств і відомств підготували перелік професій у сфері діджитал-маркетингу та IT, який відповідає стандартам європейського класифікатора ISCO-08. Відзначимо, що розробники врахували українську специфіку.
Які професії внесли до IT-класифікатора?
Наразі до списку увійшло 76 професій: бізнес-архітектор, аналітик даних, IT-аудитор, розробник інтерфейсу користувача, антикризовий аналітик, інтегратор бази даних, менеджер соціальних мереж та інші. Ба більше, Міністерство цифрової трансформації пропонує представникам IT, керівникам і фахівцям з підбору персоналу вносити свої пропозиції.