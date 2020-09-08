Міністерство цифрової трансформації України оприлюднило сучасний класифікатор IT-спеціальностей. Наразі перелік налічує 76 пунктів, але розробники кажуть, що він буде поповнюватися.

Міністерство і Комітет цифрової трансформації розробили проєкт реєстру класифікацій IT-професій і спеціальностей для діджитал-маркетингу. Річ у тому, що попередній класифікатор – малофункціональний, адже не містить більшості актуальних, сучасних і перспективних спеціальностей, повідомляє itc.ua.

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Так, при працевлаштуванні співробітників роботодавці змушені підбирати під представників сфери IT та фахівців із діджитал-маркетингу давно неактуальні та невідповідні назви посад.

Реформування класифікатора спеціальностей запропонувало Міністерство економічного розвитку. Робоча група для створення переліку актуальних професій на найближче десятиліття була створена на базі Національного агентства кваліфікацій.

У результаті, IT-фахівці спільно з представниками міністерств і відомств підготували перелік професій у сфері діджитал-маркетингу та IT, який відповідає стандартам європейського класифікатора ISCO-08. Відзначимо, що розробники врахували українську специфіку.

Які професії внесли до IT-класифікатора?

Наразі до списку увійшло 76 професій: бізнес-архітектор, аналітик даних, IT-аудитор, розробник інтерфейсу користувача, антикризовий аналітик, інтегратор бази даних, менеджер соціальних мереж та інші. Ба більше, Міністерство цифрової трансформації пропонує представникам IT, керівникам і фахівцям з підбору персоналу вносити свої пропозиції.

Список 76 спеціальностей в IT: