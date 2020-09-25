Експерти доводять, що до 90 відсотків інноваційних центрів не працюють. На жаль – це вперта статистика. Сьогодні ми маємо необмежений доступ до теорій інновацій, вузькоспеціалізованих книг, консультацій, найкращих практик та інструментів. Відтак, може здатися, що досягти успіху буде набагато простіше.

Однак існує безліч документально підтверджених причин, через які інноваційні групи зазнають невдачі: від погоні за щоквартальними злиттями й поглинаннями до внутрішньої конкуренції, поганої комунікації та управління зацікавленими сторонами, і навіть відмови від існуючої продукції замість того, щоб використовувати її в своїх інтересах, розповідає Forbes.

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Кожна компанія прагне до інновацій для збільшення доходу, підвищення операційної ефективності або для створення ефекту ореола з точки зору впізнаваності бренду.

Безперечно, 2000-ті роки стали ерою величезного прогресу в області даних і технологій настільки, що кожну компанію можна було б назвати компанією, що займається програмним забезпеченням.

Тож як компаніям зламати систему, уникнути невдач і навчитися вивільняти невикористані багатства, зумовлені інноваціями?

Візуалізувати, навчатися та досліджувати

Інновація – це не процес і не керівництво. Як взагалі придумати концепцію?

Відповідь є складною сумішшю розуміння індустрій, можливостей і больових точок, екосистеми гравців, технологій, людської поведінки і володіння загальною наполегливістю. Швидше за все, ідея буде багаторазово вбита до того, як вона буде втілена в життя.



Для того, щоб знайти відповідь, надзвичайно важливо розпалити пристрасть. Одним із способів вирішення цієї проблеми є створення науково-дослідного центру, що дозволяє персоналу візуалізувати і вивчати дані, продукти і рішення, які вони постачають. Центр досліджень і розробок діє як заява про наміри, так і як каталізатор, що спонукає компанії до інновацій.



Протягом усього цього процесу візуалізація відіграє ключову роль у забезпеченні контексту. Недаремно кажуть: якщо картинка коштує тисячу слів, то науково-дослідний центр – мільярд.

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Визначити та побудувати

Після того, як ідея виховується і розвиває сильні комерційні показники, приймається рішення про її введення в дію. Цей процес має два етапи.

Виробництво програмного забезпечення

Це питання є надзвичайно актуальним протягом останніх років. Хмарні обчислення та технології життєвого циклу розробки програмного забезпечення автоматизували це настільки, що компанії можуть випускати програмне забезпечення кілька разів на день. Швидкість випуску на ринок та подальший зворотний зв'язок можуть бути оптимізовані зі швидкістю світла.

Керівництво, підбір людей, організація процесу та окреслення загальної культури компанії

Лідерство в інноваційних групах має надавати пріоритет у створенні відчутних результатів у довгостроковій перспективі, що вимагає організаційного терпіння та достатньої кількості короткострокових виграшів, щоб забезпечити можливість викупу від власників P&L. Це вимагає спритних консультаційних навичок та детального розуміння організаційної структури, впливових організацій та культури.

P&L Звіт про прибуток і збитки (profit & loss) report входить до трійки найголовніших фінансових звітів для бізнесу. Разом з ним у зв'язці зазвичай йде: звіт про рух грошових коштів (cash flow) і баланс (balance sheet).

Розгортати та масштабувати

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Розгортання та масштабування інноваційного продукту, рішення чи платформи часто є забутим етапом. Приказка "побудуй це, і вони прийдуть" – це, на жаль, скоріше виключення з правил.

Направді це зводиться до розуміння екосистеми, організаторів, допоміжних компаній та конкурентів, які контролюють та монетизують ланцюжок поставок. Є безліч інноваційних рішень, які досягають цієї перешкоди і не дають результатів, коли компанії вважають, що неймовірних функціональних можливостей, які пропонує рішення, буде достатньо.

Розподіл є ключовим фактором для масштабованості, залучення організаторів, налагодження відносин з компаніями, що доповнюють один одного. Врешті-решт, цей процес робить рішення легким у використанні, створюючи досвід без втрат.

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Підсумовуючи

Історія знає безліч дивовижних прикладів впровадження інноваційних рішень у всіх галузях. Усі вони демонструють: лідерство, пристрасть, майстерність, наполегливість, фортуну та успіх.

Перегорнути реальність – не неможливо, але це потребує наполегливої праці, ретельного аналізу дійсності та перспектив, зваженого та системного підходу до розробки та реалізації інноваційної ідеї.

У міру того, як компанії прагнуть сприяти інноваціям, необхідно слідувати шляхом вдосконалення і автоматизації галузей, які вони обслуговують, і, по суті, зробити світ принципово кращим.