Програміст писав винахіднику впродовж 22 тижнів. Ілон Маск звернув увагу на численні повідомлення та відповів наполегливому хлопцю, розповідають Інновації 24.

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Повідомлення творця відеоігор

"Дорогий Ілоне! Я розробник ігор і створюю гру про колонізацію Марса з вами й SpaceX. Якщо ви думаєте, що це круто, все, що мені потрібно, – це використовувати ваше ім'я і логотипи. Я буду викладати це повідомлення кожен день протягом року або поки не отримаю "так" або "ні". 154/365", – пише Владимиров.

Dear Elon,

I'm a game dev. and I am making a game about colonizing Mars with you and SpaceX in it. If you think it's cool, all I need is the "Go ahead" to use your name and Logos.



I will post this every day for a year or until I get a Yes or a No!

154 / 365 — Lyubomir Vladimirov (@lvladimirovBG) January 12, 2021

Відповідь Маска

"Ви можете вкрасти наше ім'я/логотипи, і ми, ймовірно, не подаватимемо на вас до суду, – відповів Ілон Маск.

You can steal our name/logos & we probably won’t sue you — Elon Musk (@elonmusk) January 13, 2021

Натхненний розробник прокоментував повідомлення Маска доволі лаконічно: "Окей, повертаємося до роботи!" Розробник підкреслив, що 80% від прибутку віддаватиме компанії SpaceX, аби допомогти Ілону Маску полетіти на Марс. Головна мета гри – викликати інтерес до колонізації у широкого загалу. Наразі гра перебуває на етапі розробки. Невеликий уривок програміст опублікував на своїй сторінці у Twitter.