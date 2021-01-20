Болгарський розробник відеоігор Любомир Владимиров працює над проєктом про колонізацію Марса. Для запуску гри йому потрібно отримати дозвіл на використання назви та логотипу компанії SpaseX, а головне – імені Ілона Маска. Винахідливий програміст вирішив звернутися безпосередньо до мільярдера в Twitter.
Програміст писав винахіднику впродовж 22 тижнів. Ілон Маск звернув увагу на численні повідомлення та відповів наполегливому хлопцю, розповідають
Інновації 24.
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"Дорогий Ілоне! Я розробник ігор і створюю гру про колонізацію Марса з вами й SpaceX. Якщо ви думаєте, що це круто, все, що мені потрібно, – це використовувати ваше ім'я і логотипи. Я буду викладати це повідомлення кожен день протягом року або поки не отримаю "так" або "ні". 154/365", – пише Владимиров. Відповідь Маска
"Ви можете вкрасти наше ім'я/логотипи, і ми, ймовірно, не подаватимемо на вас до суду, – відповів Ілон Маск.
Натхненний розробник прокоментував повідомлення Маска доволі лаконічно:
"Окей, повертаємося до роботи!"
Розробник підкреслив, що 80% від прибутку віддаватиме компанії SpaceX, аби допомогти Ілону Маску полетіти на Марс. Головна мета гри – викликати інтерес до колонізації у широкого загалу.
Наразі гра перебуває на етапі розробки. Невеликий уривок програміст опублікував на своїй сторінці у Twitter.