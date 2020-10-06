Генеральний директор Tesla та SpaceX переконаний, що людська цивілізація може уникнути зникнення шляхом перетворення людини в багатопланетний вид.

Ілон Маск впевнений: прогнози, що розширення Сонця не відбудеться протягом семи мільярдів років – применшення небезпеки. Своїми думками про зникнення людства і поглинання планети він поділився в інтерв'ю The New York Times podcast Sway.

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Засновник SpaceХ вважає, що в майбутньому людство мусить відправитися в подорож на інші планети, адже Сонце неминуче поглине планету Земля. Так, перетворення людини в багатопланетний вид дасть можливість людству зробити те, чого не вдавалося іншим видам – ​​уникнути зникнення.

Літопис скам'янілостей свідчить про багато випадків вимирання видів протягом тисячоліть, що було викликано падінням метеоритів, супервулканами та природними коливаннями клімату, – зазначив винахідник.

Маск додав, що бути багатопланетним видом – фундаментально важливо для збереження земного життя у тому вигляді, в якому ми його знаємо.

Сонце, врешті-решт, розшириться і поглине Землю. Воно просто спопелить її. Це обов'язково станеться, але не найближчим часом, – підсумував Ілон Маск.