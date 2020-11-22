Гендиректор SpaceX Ілон Маск поділився новою інформацією про майбутню колонізацію Марсу. Винахідник розповів, що перші поселенці житимуть там у будівлях, схожих на скляні куполи.

Про це Маск розповів, спілкуючись з користувачем Astronomiaum у твіттері. Вони обговорили тему колонізації Марсу та найближчі плани винахідника, пишуть Інновації 24.

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Все почалося зі згадки Astronomiaum про те як у 2017 році Маск заявив, що хотів би встигнути за своє життя відвідати Марс. А також про намір заселити планету понад мільйоном людей до 2050 року.

"Чи можливо це, Ілоне?", – запитав користувач. "Так, справді!", – відповів мільярдер португальською мовою. Його співрозмовник не забарився з наступним запитанням.

І поцікавився: чи буде Марс тераформованим, коли туди прибудуть перші колоністи, чи SpaceX розробить інший варіант, аби вони могли там вижити.

Довідка. Тераформування – це зміна кліматичних умов планети, супутника чи іншого космічного тіла. Це потрібно для того, аби наблизити атмосферу, температуру та екологічні умови до стану, придатного для проживання.

"Спочатку життя у скляних куполах. А зрештою – тераформування для підтримки життя, як на Землі", – відповів мільярдер на питання про життя людей на Марсі.

Life in glass domes at first. Eventually, terraformed to support life, like Earth. — Elon Musk (@elonmusk) November 18, 2020

Тераформування Марсу – що про це говорив Маск

Маск є прихильником процесу тераформування, який може зробити Марс більш придатною для життя планетою, про це пише The Independent.

Вперше винахідник розповів про тераформування на Марсі ще у 2014 році. На його думку, це може пришвидшити придатність для проживання на Марсі.

Тераформування – надто повільний процес, аби бути актуальним ще у нашому житті. Натомість за цей час ми можемо створити там людське поселення,

– казав мільярдер.

"Зрештою, можна перетворити Марс на планету, подібну до Землі. Є швидкий та повільний шлях. Швидкий полягає в тому, аби скинути термоядерну зброю над полюсами", – зауважив він.

Про повільний шлях Маск розповів декілька років потому – він запропонував розмістити систему гігантських дзеркал на орбіті навколо Марсу, аби відбивати сонячне світло на поверхні.

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У 2019 році видання Nature Astronomy опублікувало дослідження про тераформування Марсу. Його автори стверджували, що зробити це за допомогою сучасних технологій наразі неможливо. Та, схоже, що Маск не дуже через це засмутився.

Адже його профіль у твіттері досі прикрашає обкладинка із зображенням процесу тераформування червоної планети. А SpaceX пропонує футболку зі слоганом Nuke Mars ("Ядерний Марс") у своєму інтернет-магазині.