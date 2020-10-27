Перший космічний корабель компанії SpaceX успішно зібраний та готовий до польоту. Інженери працювали над Starship SN8 на випробувальному полігоні компанії Ілона Маска в Південному Техасі, неподалік від Бока-Чіка. Конструкція сягає 50 метрів. Зазначається, що найближчим часом корабель зможе піднятися на висоту 18 кілометрів.
Головна місія Ілона Маска та SpaceX – зробити людство різнопланетним видом. Він сподівається доставити людей на Марс до того, як будь-яка ядерна війна, удар астероїда або потенційна катастрофа поставлять під загрозу існування людства, розповідає Інновації 24.
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Нам потрібно прокидатися вранці і з нетерпінням чекати майбутнього. Я думаю, що стати космічної цивілізацією – це одна з тих речей, яка може надихнути усіх, – заявив Маск.
Що таке Staship SN8 та Super Heavy?
Super Heavy та Starship – це потужні ракета та корабель, що розробляються SpaceX для заміни поточного сімейства ракет Falcon і кораблів Dragon.
Starship SN8 є восьмим серійним випробувальним апаратом SpaceX, що оснащений трьома метан-кисневими двигунами Raptor (SN30, 32 і 39). Він виступає в якості пілотованого або вантажного космічного корабля. На прототип SN8 чекає ще одне вогняне випробування.
Super Heavy буде здатна доставляти на низьку навколоземну орбіту вантаж масою до 150 тонн, а також – матиме можливість стикування і дозаправки на орбіті.
На полігоні SpaceX все ще тривають роботи над створенням посадкової платформи, відбуваються випробування двигунів, збирається перший прототип Super Heavy та розробляються інші кораблі Starship.
Ми пропонуємо вашій увазі добірку фото першого космічного корабля Ілона Маска Starship SN8
Фото: Tesmanian
SpaceX також будує ресторан під відкритим небом для працівників. Його дах виготовлений з плавників прототипу Starship. Ресторан розташований за 2 кілометри від пускової зони, і з нього відкривається ідеальний вид на стартовий майданчик. Співробітники можуть спостерігати за запуском Starship звідти.
Ресторан з оглядовим майданчиком для співробітників SpaceX / Tesmanian
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Найближчим часом SpaceX планує здійснити перші повноцінні льотні випробування:
п рототип Starship підніметься на висоту 18 км, зробить керований спуск та м'яку посадку.
До кінця 2021 року компанія планує повністю обкатати серійне виробництво Starship, вивести корабель на орбіту самостійно та разом з Super Heavy.
У 2019 році мільярдер, що в майбутньому квитки на Starship, який зможе з комфортом перевозити до 100 осіб, будуть вартувати близько 250 тисяч доларів в одну сторону.
Маск відзначив, що вартість запуску Starship не перевищить 2 млн доларів.
Винахідник вважає, що для створення самодостатньої колонії на Марсі знадобиться 20 років і тисяча кораблів.
Додамо, компанія Ілона Маска планує запустити перших приватних космічних туристів на місію навколо Місяця у 2023 році.
NASA обрало
SpaceX для побудови
Starship Lunar Lander, програми агентства
Artemis, метою якого є відправлення першої жінки та наступного чоловіка на поверхню Місяця у 2024 році. Команди SpaceX вже ініціювали будівництво першого прототипу Місячного посадкового корабля НАСА в Бока-Чика, Техас.