Перший космічний корабель компанії SpaceX успішно зібраний та готовий до польоту. Інженери працювали над Starship SN8 на випробувальному полігоні компанії Ілона Маска в Південному Техасі, неподалік від Бока-Чіка. Конструкція сягає 50 метрів. Зазначається, що найближчим часом корабель зможе піднятися на висоту 18 кілометрів.

Головна місія Ілона Маска та SpaceX – зробити людство різнопланетним видом. Він сподівається доставити людей на Марс до того, як будь-яка ядерна війна, удар астероїда або потенційна катастрофа поставлять під загрозу існування людства, розповідає Інновації 24.

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Нам потрібно прокидатися вранці і з нетерпінням чекати майбутнього. Я думаю, що стати космічної цивілізацією – це одна з тих речей, яка може надихнути усіх, – заявив Маск.