Jaguar та Land Rover випускатимуть лише електромобілі: представили стратегію
Британський альянс Jaguar Land Rover заявив, що до 2030 року 100% продажів Jaguar і 60% Land Rover будуть забезпечувати електричні автомобілі.
Джерело:Jaguar Land Rover
JLR оприлюднив нову глобальну стратегію розвитку Reimagine ("Переосмислення"). Інвестиції в розробку і виробництво електромобілів становитимуть 3,5 мільярда доларів на рік. Головна мета – стати вуглецево-нейтральною компанією до 2039 року.
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Електромобілі Jaguar Land Rover
Сьогодні автовиробник Jaguar пропонує лише один електромобіль – кросовер I-Pace. Так, усі нові моделі компанії будуть повністю електричними до 2025 року. Своєю чергою у Land Rover запевняють, що впродовж наступних п'яти років буде представлено шість електричних моделей автівок. Вже до 2030 року 60% випущених авто будуть повністю електричними.
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