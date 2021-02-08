80% авто, які випускає Porsche, будуть електричними: коли це станеться
У компанії Porsche заявили про наміри підвищити виробництво електромобілів. Так, електричні автівки забезпечуватимуть до 50% продажів компанії вже до 2025 року.
Джерело:Bild
Ба більше, до 2030 року цей показник становитиме 80%.
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Скільки інвестують
Porshe збирається інвестувати у розробку та виробництво електричних автомобілів 18,1 мільярда доларів.
До кінця десятиліття 80% наших спортивних автомобілів будуть гібридними або повністю електричними,
– заявив генеральний директор Porsche Олівер Блуме.
За словами представників Porshe, у 2021 році компанія планує випустити понад 30 000 одиниць Taycan.
Porsche TaycanПерший повноцінний електромобіль Porsche. Вперше концепт-кар представили на Міжнародному автосалоні у Франкфурті в 2015 році. Автомобіль побудований на новій платформі PPE (Premium Platform Electric) спільно з Audi e-tron GT.
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