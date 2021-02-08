У компанії Porsche заявили про наміри підвищити виробництво електромобілів. Так, електричні автівки забезпечуватимуть до 50% продажів компанії вже до 2025 року.

Ба більше, до 2030 року цей показник становитиме 80%.

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Скільки інвестують

Porshe збирається інвестувати у розробку та виробництво електричних автомобілів 18,1 мільярда доларів.

До кінця десятиліття 80% наших спортивних автомобілів будуть гібридними або повністю електричними,

– заявив генеральний директор Porsche Олівер Блуме.

Зауважують, що двигун внутрішнього згоряння залишиться лише у моделі Porsche 911, яку випускають з 1964 року. Водночас авто працюватиме не на бензиновому, а на синтетичному паливі.

За словами представників Porshe, у 2021 році компанія планує випустити понад 30 000 одиниць Taycan.