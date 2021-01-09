Норвегія стала першою країною, де продається більше електромобілів, ніж бензинових авто. Там електричні машини склали понад 50% усіх продажів нових автомобілів за 2020 рік.

Ба більше, норвезький уряд має намір заборонити продаж бензинових та дизельних автомобілів до 2025 року, про це повідомляє видання The Independent.

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Показники 2020 року

Зростання продажів електрокарів у Норвегії пов'язаний, зокрема, з наявністю державних пільг. Порівняно менша кількість податків дозволяє утримувати ціни на рівні бензинових та дизельних аналогів.

За даними Норвезької дорожньої федерації (OFV), електромобілі склали 54,3% продажів нових автомобілів у 2020 році. Водночас у 2019 році цей показник склав лише 42%

Ми точно готові досягти своєї мети до 2025 року,

– запевнив Ейвінд Торсен, генеральний директор OFV.

Зауважимо, що при цьому, автомобілі з дизельними двигунами впали з 75,7% на норвезькому ринку автомобілів у 2011 році до лише 8,6% у 2020.

Цікаво! Найпопулярнішою моделлю в країні став кросовер Audi e-tron, Tesla 3 посіла друге місце. Також мають попит Volkswagen ID.3, Nissan Leaf і гібридна версія Volkswagen Golf.

Прогнози на майбутнє

Аналітики переконані, що продажі електромобілів, скоріш за все, зростатимуть. Адже їхня кількість на ринку постійно збільшується. За попередніми прогнозами, електричні машини займуть 65% ринку у 2020 році.

"Якщо нам це вдасться, мета продажу лише машин з нульовим рівнем викидів у 2025 році буде досяжною", – вважає Крістіна Бу, яка очолює Норвезьку асоціацію електромобілів.