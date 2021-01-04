Ілон Маск пишається: скільки авто продала Tesla у 2020 році – рекордна цифра
Компанія Ілона Маска у 2020 році продала рекордну кількість електромобілів. За цей час Tesla випустила та доставила своїм клієнтам 499 550 машин.
Цей показник – найбільший за весь час від заснування компанії. Такі дані Tesla опублікувала на своєму офіційному сайті у суботу, 2 січня.
Цікаво Для виживання людства: Ілон Маск допустив об'єднання Tesla, SpaceX та інших компаній
Компанії вдалося наростити свій збут на 36%, якщо порівнювати з 2019 роком. До того ж, вона практично змогла виконати план щодо випуску 500 000 авто.
"Так пишаюся командою Tesla за досягнення цього важливого етапу. На початку я взагалі думав, що ми маємо десь 10% шансів вижити на ринку", – написав Маск у своєму твіттері.
Крім цього, у Tesla зафіксували ще одне вагоме досягнення: впродовж IV кварталу 2020 року покупцям передали 180 570 електромобілів. Це більше, ніж показники попередніх кварталів.
"Дякуємо всім нашим клієнтам, працівникам, постачальникам, акціонерам та прихильникам, які допомогли нам цього досягти", – підкреслили у Tesla.
Останні новини Tesla:
- У 2020 році акції Tesla зросли майже у 9 разів, пандемія цьому не завадила. В останній день грудня їхня ринкова вартість сягнула 669 мільярдів доларів.
- Оновлення 2020.48.26 для електромобілів Tesla отримало режим Boombox, а також нові ігри – Cat Quest, Solitaire та The Battle of Polytopia.
- Ілон Маск розповів, що був момент, коли він серйозно задумувався над тим, аби продати свою компанію. Він пропонував Apple придбати Tesla.
Поділитися новиною