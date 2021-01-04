Компанія Ілона Маска у 2020 році продала рекордну кількість електромобілів. За цей час Tesla випустила та доставила своїм клієнтам 499 550 машин.

Цей показник – найбільший за весь час від заснування компанії. Такі дані Tesla опублікувала на своєму офіційному сайті у суботу, 2 січня.

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Компанії вдалося наростити свій збут на 36%, якщо порівнювати з 2019 роком. До того ж, вона практично змогла виконати план щодо випуску 500 000 авто.

"Так пишаюся командою Tesla за досягнення цього важливого етапу. На початку я взагалі думав, що ми маємо десь 10% шансів вижити на ринку", – написав Маск у своєму твіттері.

So proud of the Tesla team for achieving this major milestone! At the start of Tesla, I thought we had (optimistically) a 10% chance of surviving at all. https://t.co/xCqTL5TGlE — Elon Musk (@elonmusk) January 2, 2021

Крім цього, у Tesla зафіксували ще одне вагоме досягнення: впродовж IV кварталу 2020 року покупцям передали 180 570 електромобілів. Це більше, ніж показники попередніх кварталів.

"Дякуємо всім нашим клієнтам, працівникам, постачальникам, акціонерам та прихильникам, які допомогли нам цього досягти", – підкреслили у Tesla.

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