У жовтні 2020 року ДТЕК Київські регіональні електромережі протестував всюдиходи SHERP для обстеження високовольтних ліній у Київській області. В результаті тестового огляду енергетики отримали дані про технічний стан 2 км ліній, розташованих у важкодоступній болотистій місцевості Бориспільського району. Завдяки цим даним фахівці зможуть здійснювати ремонт аварійних ділянок превентивно.

Компанія ДТЕК Київські регіональні електромережі обслуговує 46 тисяч кілометрів мережі у Київській області та забезпечують більше 1 млн клієнтів світлом. Інфраструктура вимагає регулярного огляду та обслуговування, щоб попередити можливі аварійні відключення, розповідає 24 канал.

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Частина ліній електропередач компанії проходять в складно доступних місцях – через річкові переходи і заболочені території. Як правило, аби перевірити справність лінії в таких місцях енергетикам доводиться використовувати в роботі човни або проводити обстеження тільки в зимовий період.

SHERP Інноваційний всюдихід-амфібія, з унікальними позашляховими якостями, здатний долати будь-які перешкоди, працювати в складних умовах. Розробником і виробником всюдиходу є українська компанія Квадро Інтернешнл – довгостроковий постачальник державних служб, гуманітарних організацій, а також комерційних компаній зі списку Fortune 500. З 2018 року Квадро Інтернешнл – офіційний постачальник Всесвітньої продовольчої програми ООН, за оцінкою якої SHERP визнаний найефективнішим транспортним рішенням.

У 2020 році з партнерами SHERP і DroneUA ми тестуємо всюдиходи-амфібії для ремонту мережі в найскладніших умовах. Під час пілотного проєкту ми побачили, що машина легко може проїхати там, де не може пересуватися інший спецтранспорт. Для нашої роботи критично важливо дістатися до ліній швидко в момент аварії, особливо в важкодоступній місцевості або зимову пору року, коли дороги стають непрохідними після сильного снігопаду. В таких умовах звичайна техніка не справляється, а нам потрібно швидко повернути світло нашим клієнтам, – розповідає генеральний директор ДТЕК Київські регіональні електромережі Віталій Шайда.

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Як проводили тестування?

Під час тестового огляду на всюдиході ремонтна бригада компанії переміщалася між прольотами опор важкопрохідної болотистої ділянки і визначала стан електромережі. Одночасно дрони проводили верхових огляд лінії і в режимі реального часу (за допомогою тепловізійного контролю) визначали чи є перегріви, які можуть спровокувати аварійне відключення.

В результаті тестового огляду на всюдиході фахівці компанії отримали дані про технічний стан 2 км високовольтної лінії за 1,5 години. Примітно, що за умови звичайного огляду було б потрібно чекати замерзання болота місцевості. Відтак, огляд тривав би не менше як 12 годин.

Інновація – це не просто технологія, це, в першу чергу, культура. Саме від людей і їх відкритості до змін залежить те, наскільки ефективно компанія зможе трансформуватися. Для цього пілотного проєкту ми вийшли за звичні рамки і застосували симбіоз технологій. Результат задовольнив наші очікування, тому ми й надалі будемо розвивати співпрацю з SHERP і DroneUA в рамках ДТЕК, – зазначив директор з інновацій ДТЕК Емануеле Вольпе.

ДТЕК Київські регіональні електромережі вивчає кращий світовий досвід, щоб зробити мережі сучасними і надійними.

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Довідка

DroneUA – це міжнародний системний інтегратор безпілотних рішень. У структурі компанії функціонують власні інженерні та виробничі підрозділи, відкритий центр з обробки даних. Є дистриб'ютором комерційних і промислових рішень компанії DJI і Parrot, програмного забезпечення Drone Deploy і Pix4D на території Східної Європи і Кавказу. Компанія веде свою діяльність в сферах енергетики та нафтогазової промисловості, а також в сферах геодезії і топографії.

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