Компанія ДТЕК є потужним приватним інвестором в енергетику України. Група прагне співпрацювати з молодими, талановитими та освіченими професіоналами, які орієнтовані на інновації.

В кінці червня Innovation DTEK запустив платформу openinnovation.dtek.com для збору інноваційних ідей для компанії. За 4 місяці команда інновацій отримала 59 рішень: 13 – відповіді на інноваційні запити від бізнесів ДТЕК і 46 – інші проєкти, які учасники вважають цікавими для компанії. Наразі аналізують 35 рішень на предмет можливості застосування в бізнесі. Про це Інноваціям 24 розповів директор з інновацій ДТЕК Емануеле Вольпе.

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Одне з таких рішень – всюдиходи SHERP – нещодавно вже було пропілотовано при обстеженні високовольтних ліній електропередач в Київській області.

Ми були першими в Україні, хто ризикнув публічно опублікувати наші інноваційні запити. Приємно, що ризик був виправданий і дає результати. За цей час ми отримали рішення не тільки з України, а й з інших європейських країн. Це означає, що стартапам і технологічним компаніям цікаво співпрацювати з нами, це дозволить значно розширити горизонти нашого партнерства і зробити роботу на наших підприємствах більш безпечною, ефективною й екологічною, – сказав директор з інновацій ДТЕК.

Платформа відкритих інновацій ДТЕК Ресурс, де компанія публікує свої інноваційні запити та шукає команди, ідеї й технології для їх вирішення. За допомогою цієї платформи ДТЕК збирає інноваційні ідеї рівня готовності понад 5 (TRL> 5), спрямовані, зокрема, на підвищення рівня безпеки, ефективності бізнесу та екологічності виробництв. Якщо ДТЕК зацікавиться ідеєю або технологією, то компанія готова доопрацьовувати її спільно з автором, ділитися своєю експертизою і запустити пілот в умовах роботи реального бізнесу.

Рівень готовності технологій TRL – це метод оцінки зрілості технологій на етапі покупки програми, розроблений в NASA у 1970-х роках.

За допомогою платформи кожен охочий може подати ідею у відповідь на один із запитів або перейти в розділ "у мене є проєкт" і запропонувати будь-яке інше рішення, якщо автор вважає, що його проєкт може бути корисним для ДТЕК. Розділ із запитами від бізнесів ДТЕК постійно оновлюється й актуалізується.