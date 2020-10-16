На базі Міністерства цифрової трансформації у співпраці та за підтримки ПРООН в Україні створять Лабораторію інновацій. Організаційна модель лабараторії буде випробовуватися з листопада 2020 року до березня 2021 року.

Головна мета – впровадження інноваційних методів пошуку та реалізації рішень у державному секторі. До Policy Lab ver 1.0 увійдуть три консультанти з питань інновацій. Про це повідомляє прес-служба Мінцифри. Не пропустіть: В Україні представили новий класифікатор IT-професій: список 76 спеціальностей Чим займатиметься Policy Lab ver 1.0? Первинна експертна група лабараторії буде працювати у таких напрямках: робота з Big Data та надання консультативної підтримки: опрацювання даних опитувань, аналіз результатів фокус-груп та великих даних від бізнесу;

пошук і тестування ідей та моделей задля того, аби виявити ефективність тих чи інших рішень у розв’язанні складних проблем;

мобілізація партнерських відносин. Насамкінець, накопичені дані та отриманий досвід наприкінці періоду сприятиме продовженню роботи в обраному напрямку або зміні підходів та методів співпраці. Детальніше про вимоги до експертів і оформлення заявки на вакансію експерта доступні на сайті.