Сьогодні найкращий час для ваших ідей: в Україні з'явиться Лабараторія інновацій
На базі Міністерства цифрової трансформації у співпраці та за підтримки ПРООН в Україні створять Лабораторію інновацій. Організаційна модель лабараторії буде випробовуватися з листопада 2020 року до березня 2021 року.
Головна мета – впровадження інноваційних методів пошуку та реалізації рішень у державному секторі. До Policy Lab ver 1.0 увійдуть три консультанти з питань інновацій. Про це повідомляє прес-служба Мінцифри.
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Чим займатиметься Policy Lab ver 1.0?
Первинна експертна група лабараторії буде працювати у таких напрямках:
- робота з Big Data та надання консультативної підтримки: опрацювання даних опитувань, аналіз результатів фокус-груп та великих даних від бізнесу;
- пошук і тестування ідей та моделей задля того, аби виявити ефективність тих чи інших рішень у розв’язанні складних проблем;
- мобілізація партнерських відносин.
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