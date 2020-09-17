Компанія ДТЕК є потужним приватним інвестором в енергетику України. Група прагне співпрацювати з молодими, талановитими та освіченими професіоналами, які орієнтовані на інновації.

Нещодавно Innovation DTEK запустив платформу openinnovation.dtek.com, на якій компанія публікує свої інноваційні запити та шукає команди, ідеї й технології для їх вирішення. За допомогою цієї платформи ДТЕК планує збирати інноваційні ідеї рівня готовності понад 5 (TRL> 5), розповідає 24 канал.

Рівень готовності технологій TRL – це метод оцінки зрілості технологій на етапі покупки програми, розроблений в NASA у 1970-х роках.

Інноваційні ідеї мають бути спрямовані на підвищення:

рівня безпеки;

ефективності бізнесу;

екологічності виробництв.

ДТЕК – перша компанія в Україні, яка публічно презентувала свої інноваційні запити. Ми ведемо бізнес у парадигмі відкритих інновацій та розуміємо, що через швидкість технологічного прогресу досить складно розробляти рішення, покладаючись лише на внутрішні ресурси. Саме тому ми створили innovation-платформу. Наша мета – бути максимально відкритими та будувати взаємовигідні партнерства по всьому світу, щоб сприяти досягненню цілей у рамках ESG стратегії компанії, – розповідає Емануеле Вольпе, директор з інновацій ДТЕК.

В чому полягає проєкт?

Так, за умови, що компанія зацікавиться запропонованою ідеєю – ДТЕК готовий:

Розпочати доопрацювання ідеї та розробку технології спільно з автором. Ділитися своєю експертизою. Запустити пілот в умовах роботи реального бізнесу.

Як це працює?

За допомогою цієї платформи кожен охочий може подати ідею у відповідь на один із запитів або перейти в розділ "у мене є проєкт" і запропонувати будь-яке інше рішення, якщо автор вважає, що його проєкт може бути корисним для ДТЕК.

Розділ із запитами від бізнесів ДТЕК буде постійно оновлюватися та актуалізуватися.

Зареєструвавшись, користувач має можливість відстежувати статус своєї пропозиції й в будь-якому випадку отримає зворотний зв'язок від одного з менеджерів з інновацій ДТЕК.

Які запити має ДТЕК?

Наразі компанія опублікувала ряд інноваційних запитів. Відтак, ДТЕК шукає рішення і технології для:

утилізації теплових викидів при видобутку газу, для запобігання вивітрювання вугілля зі складів, адже це негативно впливає на екологію;

побудови системи енергоменеджменту для підприємств;

створення вітрової електростанції для міських умов.