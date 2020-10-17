Нове дослідження Microsoft показує, що продуктивності працівників буде недостатньо для того, щоб бізнес залишався інноваційним.

Безперечно, нові реалії сприяють значній економії коштів: працівники харчуються вдома, а роботодавці – скоротили витрати на канцелярське приладдя. Наразі усіх все влаштовує, але згідно з новим дослідженням Microsoft, робота на дистанції може заважати творчому мисленню, перешкоджаючи новим інноваційним ідеям, котрі вкрай необхідні для успіху будь-якого бізнесу.

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24 канал проаналізував дослідження Microsoft та виокремив основні тенденції розвитку бізнесу та колективної праці в умовах дистанційної роботи.

Опитування, дослідження, висновки

Хоча на початку пандемії багато компаній боялися, що дистанційна робота зашкодить продуктивності, тенденція виявилася протилежною: 82% керівників повідомили, що рівень продуктивності або стабільно тримається, або навіть зростає.

Разом з тим, керівники підприємств бачать економічну цінність розширення політики роботи вдома. Більша частина опитаних осіб, які приймають рішення, розраховують заощадити кошти, зменшуючи витрати на офіс та відрядження.

Підприємства також усвідомлюють, що дистанційна робота як частина культури компанії суттєво збільшить привабливість їхньої організації для майбутніх талановитих фахівців, водночас виступаючи головним фактором утримання своїх чинних співробітників.

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Працівників усе влаштовує

Ентузіазм менеджерів щодо роботи на дистанції підтримують і співробітники: вони тільки раді попрощатися з традиційним офісним етикетом:

69% респондентів назвали можливість не носити діловий костюм однією з головних причин того, що їм подобається працювати дистанційно;

працівникам до вподоби мати можливість самостійно облаштувати своє робоче місце;

співробітникам подобається працювати поруч зі своїми домашніми улюбленцями.

Отже, запорука успіху полягає в продовженні гнучкої практики роботи навіть після того, як криза COVID-19 мине.

Не так сталося, як гадалося

Хоча віддалена робота забезпечила стійку, а іноді й кращу продуктивність, у звіті Microsoft зазначається, що це лише одна сторона медалі.

Ціна, яку платить бізнес, – втрата почуття причетності учасників до загальної мети. Воно визначається міцними відносинами та можливістю спостерігати, як ваші дії та рішення впливають на інших, – вважає доцент кафедри менеджменту в Університеті Пенсильванії Майкл Парк.

Примітно, що працівники почуваються все більше відірваними від своєї компанії. На думку Microsoft, це має прямий вплив на здатність бізнесу до інновацій. Без командної роботи пліч-о-пліч мозковий штурм став набагато складнішим, а це означає, що рідше виникають нові потужні ідеї, а реалізація взагалі відходить нам другий план.

Ба більше, майже половина представників покоління Z (народжених після 1996 року) відзначили, що почувають себе відірваними від корпоративної культури. Так, збереження найталановитіших співробітників може стати критично важливим завданням для бізнесу.

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Як покращити ситуацію?

Щоб переконатися, що нові ідеї продовжуються генеруватися, Microsoft рекомендує роботодавцям розширити можливості своїх працівників, дозволяючи їм працювати над завданнями з наслідками або приймати рішення без участі менеджера.

Microsoft також пропонує старшим керівникам надавати більше підтримки менеджерам, яким часто раптово доводиться очолювати команди фактично вперше. Понад 60% опитаних менеджерів заявили, що вони не навчились ефективно розширювати можливості віртуальних команд.

Багатьом працівникам важко швидко адаптуватися до нового способу віддаленої роботи. Сюди входять менеджери та керівники, які стикаються з проблемою не лише забезпечення досягнення основних бізнес-цілей у часи підвищеної невизначеності, але також збереження згуртованості та залучення своїх команд під час напруженого періоду, – відзначає генеральний менеджер з управління людськими ресурсами в Microsoft EMEA Сара Фішер.

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Резюмуючи

Неочікуваний перехід на віддалену роботу, спричинений глобальною пандемією, безумовно, спричинив низку проблем для співробітників. Насправді виникає серйозний виклик, зокрема перед керівниками підприємств. Формування культури інноваційної компанії у 2020 році та пізніше буде вкрай непростим завданням.