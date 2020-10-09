Джефф Безос заснував книжковий і онлайн-магазин Amazon у своєму гаражі в 1994 році. Сьогодні ринкова капіталізація Amazon перевищує 1,5 трильйони доларів, а Безос – найбагатша людина у світі зі станом в понад 200 мільярдів доларів.

На шляху до успіху Безос дізнався про те, що необхідно, аби досягти успіху в бізнесі. Ось деякі з його головних порад, пише CNBC.

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Бути місіонером

Джефф Безос переконаний, що насправді перемагають люди, які небайдужі до своєї справи.

У вас повинна бути пристрасть до арени, яку ви збираєтеся розвивати і яку хочете завоювати, тому що в іншому випадку ви будете конкурувати з тими, хто дійсно любить це, і вони збираються створювати більш якісні продукти та послуги, – зазначає Безос.

Мільярдер додає, що місіонери – завжди перемагають. Найманці просто намагаються заробити гроші. Парадоксально, але в кінцевому підсумку місіонери завжди заробляють більше.

Ризикуйте і навчіться приймати невдачі

Щоб досягти успіху в бізнесі, ви повинні бути готові ризикувати, а, отже – й терпіти невдачу.

Якщо у вас виникла бізнес-ідея і вона не має ніяких ризиків, ймовірно, хтось вже добре реалізував її до вас. Отже, у вас повинно бути щось, що може не спрацювати, і ви повинні прийняти, що ваш бізнес багато в чому є експериментом, і він може потерпіти невдачу. І це нормально, – переконаний підприємець.

Безос відомий своїми сміливими кроками. Наприклад, скептики сумнівалися, що клієнти будуть платити 79 доларів на рік за Amazon Prime, коли він був запущений в 2005 році. Примітно, що за станом на квітень 2018 року у сервісу було 100 мільйонів передплатників по всьому світу.

Підприємець так само припускав помилки і зазнавав невдачі: ресторан Amazon Restaurants, який закрився 24 червня, а також – нещодавня відмова від спливаючих кіосків Amazon. А втім, Безос продовжує ризикувати. Він переконаний, що розмір ризиків і невдач повинен зростати разом з компанією.

Нам потрібні великі поразки, якщо ми збираємося зрушити справу з мертвої точки – поразки на мільярд доларів.

Змінюйте думку і будьте гнучкими

Спілкуючись з найвпливовішими розумами світу Безос дізнався, що люди, які зазвичай розуміють все правильно, – це ті, хто найбільше слухає і часто змінює свою думку.

Я виявив, що люди, які мають рацію, змінюють свою думку, навіть не отримавши нових даних. У них є той же набір даних, що і на початку, але вони весь час повторно аналізують речі, приходять до нового висновку, а потім змінюють свою думку, – каже Безос.

Відзначимо, з Джеффом Безосом згоден і засновник інвестиційної компанії Bridgewater Associates Рей Даліо:

Найбільша трагедія людства полягає в тому, що люди даремно дотримуються неправильних думок, які заважають приймати правильні рішення, – вважає Даліо.