Нова книга "Творче мислення: оволодіння шістьма навичками, які сприяють інноваціям" (The Creative Mindset: Mastering the Six Skills that Empower Innovation) обіцяє формулу для оволодіння творчим поглядом на процеси та розширення можливостей для інновацій.

Книгу Сreative Mindset створили досвідчені новатори Джефф та Стейні Деграфф. Вона пропонує актуальні рекомендації, дієві інструменти та ефективні методи, необхідні для оволодіння творчим мисленням, пише GlobeNewswire. Читайте також: Мистецтво інновацій: 5 книг, які надихають Create / unsplash C.R.E.A.T.E Автори представили абревіатуру C.R.E.A.T.E для шести основних навичок творчого мислення: Concentrate – Зосередитись

Replicate – Повторити

Elaborate – Вдосконалити

Associate – Об’єднати

Translate – Перекласти

Evaluate – Оцінити Ці шість навичок, що послідовно розподілені за кроками, спрощують та узагальнюють найважливіші дослідження творчого мислення та спираються на понад тридцять років реального застосування в найбільш інноваційних організаціях світу. Усі ми наділені творчістю. Просто ми проявляємо її по-різному та у найрізноманітніших ситуаціях. Віра у те, що ти креативний – це перший крок до оволодіння творчим мисленням. Як тільки ви це зробите, ви зможете реалізувати інновації де завгодно і в будь-який час, – запевняє засновник Інноваційного інституту Innovatrium та співавтор книги Джефф Деграфф. Create / gettyimages Про авторів Джефф Деграфф Джефф Деграфф є радником компаній Fortune 500 і професором Школи бізнесу Росса при Мічиганському університеті. Його одночасно творчий та прагматичний підхід до впровадження інновацій змусив клієнтів та колег називати його "деканом інновацій". Він написав декілька книг, серед яких: "Провідні інновації", "Інновація – це ти" та "Інноваційний кодекс". Стейні Деграфф Стейні Деграфф є генеральним директором Innovatrium і працює з великими організаціями, університетами та некомерційними організаціями, щоб створити стійку інноваційну екосистему, яка може органічно розвиватися і поєднувати передові дослідження, залучення та утримання талантів, комерціалізацією та економічний розвиток. Її дослідження зосереджені на створенні Constructive Conflict у командах та організаціях для пошуку та кількісної оцінки комерційної та соціальної цінності інновацій. Стейні є співавтором "Інноваційного кодексу" Джеффа Деграффа. Constructive Conflict Конструктивний конфлікт охоплює різні ідеї та світогляди, намагаючись рухати компанію до її цілей та місії. Цей тип конфліктів збільшує продуктивність, а не гальмує її. Чого слід очікувати? Книга "Творче мислення" вже отримала захоплені відгуки провідних фахівців галузі: Мітч Якобсон, виконавчий директор Austin Technology Incubator, UT Blackstone LaunchPad, Техаський університет в Остіні Джефф і Стейні підкреслюють, що малі прояви творчості можуть мати величезні наслідки, а звичайні люди можуть робити надзвичайні речі, якщо бачать можливості та перспективи. Арі Вайнцвейг, співзасновник спільноти підприємств Цингермана Ми всі можемо використовувати трохи більше креативності у своєму житті! Джефф і Стейні Деграфф допомогли кожному – в будь-якій організації будь-якого розміру – підняти своє вільнодумство на кілька рівнів. У цьому стислому та творчо складеному обсязі вони представляють десятки приземлених та простих у реалізації способів посилити нашу творчу енергію. Лінн Перрі Вутен, президент Університету Сіммонса. Нарешті, книга, яка відображає практичну сторону творчості та робить її придатною для будь-кого! Конкретні навички та відповідні приклади, наведені в цій книзі, покращать творчість у вашому професійному та особистому житті. Отже, це книга, яку потрібно прочитати, якщо ви думаєте про інновації в якомусь аспекті своєї роботи чи життя. Насамкінець, подружжю Деграфф вдалося успішно перетворити складну концепцію творчості на низку практичних, простих для розуміння, але дуже ефективних методів для підвищення нашого мислення та здібностей. Вони є справді лідерами та наставниками у галузі творчості та інновацій. Надихайтеся та розширюйте можливості!